कोलेस्ट्रॉल मरीज को नहीं खानी पड़ेगी दवाई, जीन थैरेपी से कम होगा बैड कोलेस्ट्रॉल

मेडिकल जर्नल में पब्लिश स्टडी के अनुसार नई जीन थैरेपी वर्व-102 से बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 62 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है. बैड कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक कंट्रोल रह सकता है.
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बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या हार्ट हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है. LDL की वजह से हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है. ऐसे में वैज्ञानिकों ने लोगों के लिए बड़ी उम्मीद जगाई है. साइंटिस्ट के अनुसार जीन थैरेपी की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. लंबे समय तक बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है.
वैज्ञानिकों के अनुसार नई जीन थैरेपी वर्व 102 की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. मेडिकल जर्नल में पब्लिश स्टडी के अनुसार जीन थैरेपी की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. इस थैरेपी की मदद से 62 प्रतिशत तक बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार जिन मरीजों में ज्यादा डोज दी गई उनका कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक घट गया. इस थेरेपी की मदद 1 साल तक उनका कोलेस्ट्रॉल कम रहा था.
बैड कोलेस्ट्ऱॉल को कम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से नसों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है. ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से हार्ट पर दबाव बढ़ जाता है. लंबे समय तक दबाव बढ़ने से समस्या ज्यादा बढ़ सकती है. ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को कम करना और कंट्रोल करना बेहद जरूरी है.
वैज्ञानिक के अनुसार जीन थैरेपी लिवर में मौजूद पीसीएसके9 के नाम के जीन को स्थायी रूप बंद कर देती है. जीन शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल कंट्रोल करने में मददगार है. इसके लिए एडवांस बेस एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. ये थैरेपी अपने दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल पर है.
बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लॉकेज की समस्या का रिस्क बढ़ जाता है. बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है.कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करना चाहिए.
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