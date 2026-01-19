सर्दियां आते ही बजल जाता है मूड? जानें कैसे SAD डिसऑर्डर बन रहा है आपका साइलेंट दुश्मन

Advertisement
Seasonal Affective Disorder: हर साल जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है कई लोगों का मूड अचानक बदलने लगता है. पहले जो चीजें खुशी देती थीं उनमें अब मन नहीं लगता है. सुबह उठना भारी लगने लगता है और बिना किसी साफ वजह के हर रोज चारो ओर उदासी छा जाती है. अक्सर लोग इसे मौसम की सुस्ती या ठंड का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:37 AM IST
हर साल जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो कई लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है तो बहुत से लोग ठंड का नाम सुनते ही दुखी हो जाते हैं. बहुत से लोगों का मूड ठंड के मौसम में बिना किसी वजह के ही खराब रहता है. कई लोग इस मौसम में गुस्सा ज्यादा करते हैं तो बहुत से लोग अचानक अपने चारो ओर नेगेटिविटी महसूस करने लगते हैं. अक्सर लोग इसे मौसम की सुस्ती या ठंड का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन बार बार ऐसा होना इस बात का संकेत हो सकता है कि ये सिर्फ आलस नहीं बल्कि SAD डिसऑर्डर यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी हो रहा है.

क्या है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर?
SAD डिसऑर्डर एक तरह का डिप्रेशन है जो खासतौर पर सर्दियों में बढ़ जाता है. धूप की कमी और दिन छोटे होने से दिमाग के केमिकल्स प्रभावित होते हैं. इससे मूड, नींद और एनर्जी लेवल बिगड़ने लगता है. समय पर पहचान न होने पर ये समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है लेकिन सही जानकारी और देखभाल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

केमिकल का खेल
सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर उन लोगों में काफी ज्यादा देखा जाता है जिन्हें सर्दियां पहले से ही पसंद नहीं हैं. SAD डिसऑर्डर का सीधा मतलब है ऐसा मानसिक तनाव जो मौसम बदलने के साथ शुरू होता है. ज्यादातर मामलों में ये सर्दियों में ही देखने को मिलता है. जैसे जैसे धूप कम होती है शरीर में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन घटने लगता है जो खुशी और संतुलन से जुड़ा होता है. वहीं मेलाटोनिन का स्तर बढ़ने लगता है जिससे नींद ज्यादा आने लगती है और आलस बना रहता है. इसी वजह से सर्दियों के मौसम में लोग काफी अकेला भी महसूस करने लगते हैं.

लक्षण

  • लगातार थकान महसूस होना.
  • बिना वजह चिड़चिड़ापन रहना.
  • मन उदास रहना या खालीपन महसूस होना
  • नींद ज्यादा आना
  • मीठा खाने की क्रेविंग
  • लोगों से दूर रहना

साइलेंट दुश्मन
आजकल के समय में ये समस्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लोग पहले से ज्यादा बंद जगहों में रहने लगे हैं. ऑफिस, घर और स्क्रीन के बीच जिंदगी सिमट कर रह गई है. धूप में निकलने का समय कम हो गया है. सोशल लाइफ सीमित हो गई है जिससे अकेलापन और गहरा हो जाता है. इन सभी वजहों से SAD डिसऑर्डर साइलेंट दुश्मन की तरह दिमाग और जिंदगी पर असर डालता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

