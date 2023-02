Weight Loss: इस पौष्टिक फल की मदद से तैयार करें स्पेशल चाय, महीनेभर में पेट हो जाएगा अंदर

Apple Tea For Weight Loss: बढ़ता हुआ वजन कम करना हम में से ज्यादातर की प्रायोरिटीज में शामिल है जिसके लिए काफी मेहनत करते हैं और साथ ही स्ट्रिक्ट डाइट का भी पालन करते हैं. वेट लूज करने के लिए आमतौर पर ग्रीन टी, लेमन टी और तमाम तरह की हर्बल ड्रिंक पी जाती है, लेकिन क्या आपने ऐसी चाय पी है जिसे एक फल की मदद से तैयार किया जाता है. इसे पीने से पेट की चर्बी तेजी से कम होती है. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट 'निखिल वत्स' (Nikhil Vats) ने ZEE NEWS को बताया कि वजन कम करने के लिए एप्पल टी काफी कारगर साबित हो सकता है.

एप्पल टी पीने से कम होगा वजन

हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि रोजाना एक सेब खाने वाले इंसान को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती (An apple a day keeps the doctor away). इस बात में कोई शक नहीं कि सेब खाने से कई बीमारियां हमारे पास नहीं आती, लेकिन शायद आप इस तथ्य थे वाकिफ नहीं होंगे कि एप्पल टी पीने से वजन भी कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इसे कैसे तैयार करें.



एप्पल टी बनाने का तरीका

इसके लिए आप 2 कप पानी लें और इस एक बर्तन में रखकर हल्की आंच में गरम कर लें, फिर में टी बैग और नींबू का रस मिक्स कर लें. अब पानी को फिर से उबालें और बर्तन में सेब के कुछ टुकड़े डाल लें. अब इसमें दालचीनी का पाउडर डालकर बर्तन को गैस से उतार लें और इसे छन्नी से छानकर पी लें. अगर आप नियमित तौर से एप्पल टी को पिएंगे को कुछ ही दिनों में वजन कम होने लगेगा.

सेब की चाय पीने के अन्य फायदे

1. सेब की चाय (Apple Tea) पीने से हमारा डाइजेशन (Digestion) दुरुस्त रहता है, जिससे कब्ज (Constipation), एसिडिटी (Acidity) और गैस (Gas) जैसी परेशानियां पेश नहीं आती.

2. अगर आपको लूज मोशन की शिकायत है तो सेब की चाय (Apple Tea) आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. इससे पेट की गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी.

3. सेब की चाय (Apple Tea) को डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे पीने से शरीर के तमाम विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं.

4. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सेब की चाय फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे