फुटपाथ पर अक्सर मिलते हैं सेकेंड हैंड कपड़े, खरीदने से पहले रखें इन बातों का ख्याल, वरना पछताना पड़ेगा!

फुटपाथ से सेकेंड हैंड कपड़े खरीदना बजट फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन बिना जांच-परख के खरीदना सेहत और पैसों दोनों पर भारी पड़ सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:54 PM IST
Second Hand Clothes on Footpath: फुटपाथ पर अक्सर सेकेंड हैंड कपड़ों की दुकानें नजर आ जाती हैं. ये कपड़े देखने में अट्रैक्टिव, सस्ते और फैशनेबल लगते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें खरीदने से पीछे नहीं हटते. खासकर बड़े शहरों में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, यंग गर्ल्स या कम बजट वाले लोग इन दुकानों से खरीदारी करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने से पहले कुछ बातों का ख्याल न रखना आपकी सेहत और पैसों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है? आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

इन चीजों को जांच लें

1. कपड़े की साफ-सफाई चेक करें
फुटपाथ पर बिकने वाले सेकेंड हैंड कपड़े कई बार बिना धोए ही बेचे जाते हैं. इनमें बैक्टीरिया, फंगस या कीड़े-मकोड़े पनप सकते हैं. अगर इन्हें धोए बिना पहन लिया जाए तो स्किन इंफेक्शन, एलर्जी, खुजली और फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए खरीदने के बाद कपड़ों को डिटर्जेंट और एंटीसेप्टिक लिक्विड से अच्छे से धोना बेहद जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. कपड़े की क्वालिटी और दाग-धब्बे देखें
अक्सर ये कपड़े सेकेंड हैंड या पुराने होते हैं. ऐसे में इन पर दाग-धब्बे, कटे-फटे हिस्से या घिसे हुए कपड़े मिल सकते हैं. अगर ध्यान दिए बिना खरीद लिया तो पैसा बर्बाद होने का खतरा रहता है. हमेशा कपड़े को अच्छी रोशनी में खोलकर जांचें और सिलाई-फैब्रिक दोनों की क्वालिटी देखें.

3. साइज और फिटिंग का ध्यान रखें
फुटपाथ पर कपड़े बदलकर ट्रायल करना मुमकिन नहीं होता. ऐसे में गलत साइज खरीदने पर कपड़े बेकार हो सकते हैं. बेहतर होगा कि आप अपना सही साइज पहले से जान लें और उसी के मुताबिक सेलेक्ट करें.

4. हेल्थ रिस्क से बचें
सेकेंड हैंड कपड़ों में कभी-कभी खटमल, जूं या बैक्टीरिया रह सकते हैं. ये सीधे आपकी सेहत पर असर डाल सकते हैं. इसलिए कपड़े खरीदने के बाद उन्हें गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाना सेहत के लिए सेफ रहता है.

5. कीमत पर मोलभाव करें
फुटपाथ के दुकानदार अक्सर कपड़ों की असली कीमत से ज्यादा बताकर बेचते हैं. ऐसे में मोलभाव करना जरूरी है ताकि आपका पैसा बच सके.

6. ब्रांड और नकली टैग से सावधान
कई बार सेकेंड हैंड कपड़ों पर नकली ब्रांड टैग लगा दिए जाते हैं. ग्राहक इन्हें असली समझकर ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं. इसलिए ब्रांड देखकर नहीं बल्कि कपड़े की असली क्वालिटी देखकर ही खरीदें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

