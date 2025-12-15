Advertisement
7 टाइम खाना और 5 दिन जिम, 48 की उम्र में भी फौलादी बॉडी; ये है जॉन सीन की फिटनेस का असली राज..

John Cena Fitness Secret: WWE के दिग्गज सुपरस्टार जॉन सीना ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. इस दौरान 48 साल के जॉन सीना की फिटनेस की चर्चा हर जगह हो रही है. इस खबर में हम आपको उनकी फिटनेस का असली राज बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:15 PM IST
John Cena Fitness Secret: बचपन से ही लड़के WWE के दिग्गज सुपरस्टार जॉन सीने को देखते हुए बड़े हुए हैं. आज अपने 23 साल के लंबे शानदार करियर के बाद उन्होंने आखिरी मैच के साथ रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. 13 दिसंबर को उन्होंने गुंथर के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेला, जो फैंस के बीच काफी चर्चा में है. लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है, कि 48 साल की उम्र में जॉन सीना खुद को इतना ज्यादा फीट कैसे रख लेते हैं? ऐसे में इस खबर में हम आपको उनकी फिटनेस सीक्रेट के बारे में बताएंगे. 

 

दिन में 7 बार खाना
जॉन सीना दिन भर में तीन या चार बार नहीं, बल्कि 7 बार खाना खाते हैं. उनका मानना है कि थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बार-बार खाना शरीर को लगातार एनर्जी देने का काम करता है और इससे मसल्स की रिकवरी भी बेहतर तरीके से होती है. उनकी डाइट में करीब 3600 कैलोरी होती है, जिसमें हाई प्रोटीन, बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट और कम फैट शामिल होते हैं. ऐसे में वे सुबह ओट्स, पूरे अंडे और अंडे की सफेदी लेते हैं. फिर दिन की बाकी मिल में ब्राउन राइस, हरी सब्जियां, चिकन ब्रेस्ट, टूना फिसश और प्रोटीन शेक शामिल करते हैं. इसके साथ-साथ जंक फूड को पूरी तरह परहेज करने की कोशिश करते हैं. 

वर्कआउट प्लान
हफ्ते में 5 दिन जॉन सीना जिम जाते हैं और बाकी के 2 दिन बॉडी को आराम देते हैं. उनका फोकस भारी वेट उठाने से ज्यादा सही तकनीक और ज्यादा रेप्स करने का होता है. वे स्क्वाट, डेडलिफ्ट जैसी बेसिक लेकिन असरकार एक्सरसाइज ज्यादा करते पर ध्यान देते हैं. इसके साथ-साथ वे हर वर्कआउट के बाद क्रंचेस करते हैं, इससे पेट को मजबूती मिलती है. उनका वर्कआउट शेड्यूल इस तरह प्लान होता है- एक दिन लेग्स, दूसरे दिन चेस्ट, फिर आर्म्स, शोल्डर और आखिर में बैक. ये बैलेंस उनकी बॉडी को मजबूत करने का काम करता है. 

 

पेशेंट और डिसिप्लिन
जॉन सीना का मानना है कि फिटनेस शॉर्टकट नहीं है. फिट रहने के लिए पेशेंट और डिसिप्लिन बेहद जरूरी होती है. हार रोज मेहनत करने से ही फिटनेस का पाया जा सकता है. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे 80 साल की उम्र में भी जिम जाना चाहते हैं. उनके ये मानना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

