सुबह की हेल्दी गलती! सेहरी में खाली पेट भूलकर भी न खाएं ये फल, हो सकती है ब्लोटिंग और एसिडिटी

Hindi Newsलाइफस्टाइलसुबह की हेल्दी गलती! सेहरी में खाली पेट भूलकर भी न खाएं ये फल, हो सकती है ब्लोटिंग और एसिडिटी

रमजान के महीने में सेहरी का खाना पूरे दिन की एनर्जी तय करता है. बहुत लोग हेल्दी समझकर खाली पेट फल खा लेते हैं लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की परेशानी बढ़ा सकते हैं जिस वजह से पूरे दिन तबीयत नासाज लग सकती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:03 AM IST
रमजान में सेहरी का समय बहुत खास होता है क्योंकि यही खाना रोजे के दौरान शरीर को ताकत देता है. कई लोग जल्दी में या हेल्दी सोचकर सिर्फ  सुबह खाली पेट में फल खा लेते हैं. लेकिन खाली पेट कुछ फल खाने से पेट में गैस, जलन और ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो सकती है खासकर जब पूरा दिन पानी भी नहीं पीना होता तब ये दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है. इससे पूरे दिन मन परेशान भी रह सकता है. बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसे खाली पेट नहीं खाना चाहिे पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है.

ध्यान रखें
बहुत से लोगों को लगता है कि सुबह सुबह फ्रुट्स खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है पर हर इंसान का शरीर अलग होता है इसलिए ध्यान रखें कि कौन सा फल आपको सूट करता है और कौन सा नहीं. वरना रोजा के दौरान आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आज हम आपको बताएंगे सेहरी में खाली पेट किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए.

भूलकर भी न खाएं ये फल
खाली पेट कभी भी खट्टे फल जैसे संतरा, मौसंबी और अनानास नहीं खाने चाहिए. इससे एसिडिटी बढ़ सकती है. इनमें एसिड ज्यादा होता है जो खाली पेट गैस और ब्लोटिंग की समस्या को न्यौता देसकता है. इसी तरह बहुत ज्यादा मीठे फल जैसे केला या आम भी कुछ लोगों में गैस बना सकते हैं. तरबूज और खरबूजा भी खाली पेट खाने पर कुछ लोगों में पेट फूलने की वजह बनते हैं क्योंकि इनमें पानी ज्यादा और फाइबर कम होता है.

सेहरी में क्या खाएं
सेहरी में फल खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि फल को अकेले खाली पेट न खाएं. पहले हल्का खाना जैसे दलिया, ओट्स, पराठा दही या सूखे मेवे खाएं फिर थोड़ी देर बाद फल खाएं. इससे पेट पर अचानक असर नहीं पड़ेगा. कोशिश करें कि फल दिन में इफ्तार के बाद या खाना खाने के कुछ देर बाद खाएं. इससे गैस बनने की संभावना कम हो जाती है. सेहरी में ऐसे फूड चुनें जो धीरे धीरे एनर्जी दें. दही, अंडा, मूंग दाल चीला, ओट्स और साबुत अनाज वाली रोटी अच्छे ऑप्शन हैं. पानी खूब पीएं और ज्यादा मसालेदार या तला खाना न लें. इससे पाचन ठीक रहेगा और रोजे के दौरान कमजोरी या गैस की परेशानी नहीं होगी

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...

sehri dietempty stomach fruit

