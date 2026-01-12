Advertisement
थायराइट से हार्ट तक, क्यों जरूरी है सेलेनियम? जानें इस जरूरी मिनरल्स के बारे में सबकुछ

Selenium Benefits: हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए कई विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है. उन जरूरी मिनरल्स में से एक सेलेनियम है, जिसकी जरूरत बॉडी को कम मात्रा में होती है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा होता है. इसे साइंस में 'एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट' कहा जाता है, यानी बिना इसके बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:10 PM IST
Selenium Deficiency Symptoms: सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है, जो मिट्टी, पानी और कुछ खाद्य पदार्थों में नेचुरल तरीके से पाया जाता है. यह आपकी बॉडी के अंदर सेलेनोप्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो सेल्स को नुकसान से बचाने, डीएनए की सुरक्षा करने और कई जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को सही ढंग से चलाने का काम करता है. अगर आसान शब्दों में कहा जाए, तो सेलेनियम बॉडी का साइलेंट बॉडीगार्ड है, जो बिना शोर किए हमारी सेहत की रक्षा करता है. 

 

सेलेनियम और थायराइड ग्लैंड का कनेक्शन
सेलेनियम का सबसे बड़ा रोल थायराइड ग्लैंड में होता है. थायराइड में शरीर के बाकी अंगों की तुलना में सबसे ज्यादा सेलेनियम पाया जाता है. यह थायराइड हार्मोन को एक्टिव करने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा और वजन संतुलन बना रहता है. इसके अलावा, सेलेनियम एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है. यह 'ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज' नाम के एंजाइम का हिस्सा होता है, जो बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है. इससे कैंसर, दिल की बीमारी और समय से पहले बुढ़ापे का खतरा कम होता है. साथ ही यह इम्युनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर वायरस और बैक्टीरिया से बेहतर तरीके से लड़ पाता है.

क्या जरूरी है सेलेनियम?
रिसर्च बताते हैं कि सेलेनियम हार्ट की सेहत के लिए भी फायदेमंद है. यह सूजन को कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क घटता है. पुरुषों में यह स्पर्म की गुणवत्ता और गतिशीलता सुधारने में मदद करता है, इसलिए प्रजनन क्षमता के लिए भी अहम है. दिमाग के लिए भी इसका योगदान बड़ा है, क्योंकि इसका एंटीऑक्सीडेंट असर याददाश्त को बचाने और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक माना जाता है.

 

सेलेनियम की कमी होने पर क्या होता है?
अगर शरीर में सेलेनियम की कमी हो जाए तो बार-बार इंफेक्शन, थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, बालों का झड़ना, थायराइड असंतुलन और मानसिक थकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लंबे समय तक कमी रहने पर दिल की मांसपेशियों को नुकसान और इम्युनिटी में भारी गिरावट देखी जा सकती है.

 

कैसे पूरी करें सेलेनियम की कमी? 
सेलेनियम हमें ब्राजील नट्स, सूरजमुखी के बीज, गेहूं, ओट्स, मूंगफली, मशरूम, सोयाबीन, ब्राउन राइस और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों से मिल सकता है. वयस्कों के लिए रोजाना लगभग 55 माइक्रोग्राम सेलेनियम पर्याप्त होता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी अधिक मात्रा भी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

