Advertisement
trendingNow13014725
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए करें मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल, जानें इस्तेमाल करने का तरीका!

तिल का तेल सेहत के लिए फायदेमंद होता है. सर्दियों के मौसम में तिल का तेल बेहद फायदेमंद होता है. तिल के तेल का इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द की समस्या दूर हो सकती है. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए करें मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल, जानें इस्तेमाल करने का तरीका!

जैतून का तेल और बाकी प्राकृतिक तेलों के अपने-अपने फायदे होते हैं. सर्दियों में तेल अभ्यंग करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सर्दियों में किस तेल का इस्तेमाल ज्यादा लाभकारी होता है. आयुर्वेद में तिल के तेल को सर्दियों में सबसे ज्यादा गुणकारी बताया गया है, जो त्वचा को संरक्षण देने के साथ-साथ जोड़ों के दर्द में भी काम देता है.

तिल के तेल 
तिल का तेल सिर्फ एक तेल नहीं, बल्कि सर्दियों का नेचुरल बॉडी कवच है. यह शरीर को सुरक्षित रखने के साथ-साथ शरीर को गर्म रखता है, स्किन को पोषित करके उसे जवां बनाए रखने में मदद करता है. साथ ही, मांसपेशियों और जोड़ों में होने वाले दर्द से भी राहत देता है. आयुर्वेद में माना गया है कि तिल का तेल सर्दियों में बढ़ने वाले वात को कम करता है, जिससे गठिया, जोड़ों में दर्द और नींद न आने की परेशानी होती है. ऐसे में अगर तिल के तेल से अभ्यंग किया जाए तो इन सभी परेशानियों से राहत मिल सकती है.

तिल के तेल के गुण 
आयुर्वेद में माना गया है कि तिल का तेल इतना प्रभावशाली होता है कि जैसे ही इसे त्वचा पर लगाया जाता है, तो त्वचा की सात परतों को पार करके अंदर तक अपना असर दिखाता है. इसमें भरपूर मात्रा में सेसामोल, सेलमिन और विटामिन ई होता है, जो प्राकृतिक रूप से त्वचा को पोषण देता है. इससे त्वचा का रूखापन, झुर्रियां और सर्दियों में त्वचा पर पड़ने वाली दरारें कम होती हैं. सेसामोल और सेलमिन मिलकर त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तिल के इस्तेमाल कैसे करें 
भारतीय संस्कृति में सालों से उबटन में तिल के तेल का इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि ये धूप में मौजूद यूवी किरणों से भी बचाता है. ये हमारे शरीर पर सनस्क्रीन की तरह काम करता है. इसके प्रयोग से त्वचा पर एक पतली लेयर बन जाती है. ये लेयर 24 घंटे तक शरीर पर बनी रहती है और त्वचा की रक्षा करती है. ऐसी क्षमता न तो नारियल के तेल में होती है और न ही जैतून के तेल में. तिल के तेल का प्रयोग हड्डियों को मजबूती देता है. जोड़ों के दर्द और गठिया की परेशानी सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में सुबह-शाम तिल के तेल से अभ्यंग लाभकारी होता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

किस विटामिन की कमी से मुंह से आती है बदबू? जानें इसे दूर करने के उपाय!

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
Ajit Pawar
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
Dubai Tejas Crash
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
kerala news in hindi
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
Maoist
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
nirav modi
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप