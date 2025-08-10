ऐसे कब्ज के बारे में नहीं सुना होगा! 25 साल की महिला के पेट से बाहर नहीं आ रहा था मल, फिर डॉक्टर ने क्या किया?
Advertisement
trendingNow12874481
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ऐसे कब्ज के बारे में नहीं सुना होगा! 25 साल की महिला के पेट से बाहर नहीं आ रहा था मल, फिर डॉक्टर ने क्या किया?

कब्ज को अक्सर हम काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन जब ये सीरियस कंडीशन में आ जाता है, तो आपका मल त्यागना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जिनकी कहानी हैरान करने वाली है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसे कब्ज के बारे में नहीं सुना होगा! 25 साल की महिला के पेट से बाहर नहीं आ रहा था मल, फिर डॉक्टर ने क्या किया?

Severe Constipation Case: एक 25 साल की महिला को कब्ज की जबरदस्त शिकायत हो रही थी, जिसने उसके पेट को "घनी, नम मिट्टी" जैसा बना दिया था, जिसके बाद उसे तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी. 4 महीने तक, उसने सूजन, पेट में दर्द और मल त्याग करने में दिक्कत का सामना किया. ओवर-द-काउंटर लैक्सेटिव और एनीमा के बावजूद भी उसके लक्षण और भी बदतर होते गए.

इन तकलीफों से गुजर रही थी वो
इस मरीज का नाम सामने नहीं लाया गया है. वो अमेरिका के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गंभीर पेट की सूजन और दर्द के साथ आई थीं. उसे बचपन से ही कब्ज की एक लंबी बीमारी थी, और पहले उसे वीकली एनीमा, स्टूल सॉफ्टनर, और कभी-कभार बेहोश करके हाथों से मल निकालने की जरूरत पड़ती थी. पास्ट में, वो रेगुलर जुलाब की दवा मिरालेक्स लेती थी, लेकिन जब उसके लक्षण ठीक होने लगे तो उसने इसे बंद कर दिया, जिसके कारण एक सीवियर रिलैप्स हुआ.

डायग्नोसिस में आखिर क्या निकला?
जांच करने पर, डॉक्टरों ने देखा कि वे उसके पेट पर दबाव डाल सकते थे और दिखाई देने वाले निशान छोड़ सकते थे, जो कि भारी मात्रा में मल जमा होने का इशारा था. एक सीटी स्कैन से पता चला कि उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट महीनों के मल से भरा हुआ था. उसे 15 सेमी डायमीटर का एक रेडनडेंट सिग्मोइड कोलन भी पाया गया, जो बड़ी आंत का एक असामान्य रूप से लंबा हिस्सा है जो मुड़ सकता है या सिकुड़ सकता है, जिससे कब्ज हो सकता है. कोलन सख्त मल से खिंच गया था और उसमें रुकावट थी, जो मल जमाव के हिसाब से थी. ये एक सीरियस कॉम्पलिकेशन है जिसमें मल बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में फंस जाता है.

fallback

इलाज की कोशिश और चैलेंजेज
महिला को बेहोश करके हाथों से रुकावट हटाने के प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कठोर मल को तोड़कर निकाला जाता है. हालांकि, कोलोनोस्कोपी के दौरान, एंडोस्कोपिस्ट घने मल के ढेर के कारण स्कोप को आगे नहीं बढ़ा पाए. मल को नरम करने के लिए फ्लूइड से फ्लश करने की कोशिश भी नाकाम रही, और कुछ एरियाज में हाथों से भी उसे निकालना नामुमकिन था, जिसके कारण प्रोसीजर को रोकना पड़ा. उसके कोलन को "चिह्नित रूप से फैला हुआ" बताया गया था, जिसमें मल "घनी/नम मिट्टी" जैसा था. कई बार हाथों से मल निकालना पड़ा, जिसके बाद एक सख्त पोस्ट-प्रोसीजर नियम का पालन किया गया.

प्रोसीजर के बाद की रिकवरी
पार्शियल तरीके से मल निकालने के बाद, उसे कोलन को साफ करने में मदद करने के लिए एक प्योर लिक्विड डाइट पर रखा गया और जुलाब की एक हाई डोज दिया गया - जिसमें रोजाना मिरालेक्स का एक पैकेट और गोलाइटली का एक गैलन, जो एक आंत की सफाई सॉल्यूशन है, शामिल था. अस्पताल में रहने के दौरान, उसने सक्सेसफुली 21 बार मल त्याग किया. डिस्चार्ज होने तक, उसका वजन 128.9 पाउंड (58.46 किलो) से घटकर 119 पाउंड (53.9 किलो) हो गया, जो कि फंसे हुए मल और फ्लूइड में बदलाव के कारण तकरीबन 10 पाउंड (4.5 किलो) की कमी थी.
 

यह भी पढ़ें- महिला को लगा कि आंखों में कुछ 'अटक' गया, लेकिन पलको के नीचे रेंगते हुए दिखे ये खतरनाक कीड़े
 

क्रोनिक कब्ज और इसके वॉर्निंग साइन

कब्ज, जिसे इरेगुलर, मुश्किल, या अधूरा मल त्याग के रूप में डिफाइन किया जाता है. ये सभी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकता है. इसके कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे:-

1. एक हफ्ते में 3 से कम बार मल त्याग होना.

2. सख्त, सूखा, या ढेलेदार मल त्यागना.

3. मल त्याग के दौरान जोर लगाना या दर्द होना.

4. ऐसा महसूस होना कि आंत पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है.

5. पेट में बेचैनी, सूजन, या मतली

इस महिला के जैसे गंभीर मामलों में, मल जमाव के कारण रुकावट के आसपास कभी-कभार पानी की तरह के मल का रिसाव हो सकता है.

मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए?
अगर कब्ज गंभीर, लगातार महसूस हो रहा है, और लाइफस्टाइल में बदलाव से ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए.अगर इसके साथ ये भी लक्षण हों, तो समझ जाएं कि तुरंत इलाज शुरू करने की जरूरत है.

1. जब बहुत तेज पेट दर्द हो.

2. जब बिना किसी खास वजह के वजन घटने लगे.

3. जब मल में खून आने लगे.

4. जब गैस या मल त्याग न हो पाए.

लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेज

1. डाइटरी फाइबर को धीरे-धीरे बढ़ाएं: फल (खासतौर से सेब, खुबानी, अंगूर, किशमिश, रास्पबेरी, और स्ट्रॉबेरी जैसे सोर्बिटोल से भरपूर किस्में), सब्जियां, साबुत अनाज, और फलियां खाएं.

2. हाइड्रेटेड रहें: खूब पानी पिएं और शराब से तौबा करें.

3. एक्टिव रहें: रोजाना टहलना या रेगुलर एक्सरसाइज बाउल फंक्शन को स्टिमुलेट करने में मदद करता है.

4. एक रेगुलर टॉयलेट रूटीन को फॉलो करें: शौचालय जाने की इच्छा को न टालें और वहां भरपूर वक्त दें.

5. फाइबर सप्लीमेंट जोड़ें: गेहूं का चोकर, जई, या अलसी मदद कर सकते हैं।

6. खुश रहें: स्ट्रेस, एंग्जाइटी, या कुछ दवाएं भी कब्ज में इजाऱा कर सकती हैं, इसलिए इन फैक्टर्स की पहचान करना और उन्हें मैनेज करना जरूरी है.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author
author img
Shariqul Hoda शारिक़ुल होदा

TAGS

constipationStomach

Trending news

बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
;