सुहाग और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं शाखा-पोला बैंगल्स, कलाइयों की बढ़ा देती हैं शोभा

Shakha Pola Tradition: भारत के अलग-अलग हिस्सों में शादी के दौरान तरह-तरह की रस्में निभाई जाती है. इन रस्मों से में से ही एक है शाखा और पोला पहनने की रस्म. शाखा और पोला एक तरह के बैंगल्स होते हैं जो शादीशुदा महिलाओं को हाथों में शादी के बाद पहनाए जाते हैं. शाखा का रंग सफेद होता है जो शंख की हड्डियों से बनाया जाता है, जबकि पोला लाल रंग का होता है जिसे मूंगे से तैयार किया जाता है. शाखा और पोला सिर्फ चूड़ियां ही नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं के सुहाग के निशानी भी मानी जाती है.

सुहाग की निशानी

भारत के कई हिस्सों में शादीशुदा महिलाएं इसे पहनती है पर खास करके शाखा- पोला आसाम बंगाल और बिहार की महिलाएं ज्यादा पहनती हैं. शाखा पोला बैंगल्स पहनने की परंपरा सिर्फ फैशन या शृंगार का हिस्सा ही नहीं बल्कि इसके पीछे बेहद गहरी धार्मिक मान्यता भी है. ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाएं जब हाथों में शाखा और पोला बैंगल्स पहनती है तो उनके पति के उम्र लंबी और उनका वैवाहिक जीवन बेहद खुशहाल होती है. बंगाल में शादी के दौरान एक विशेष रस्म होती है जिसमें दुल्हन को शाखा और पोला बैंगल्स पहनाए जाते हैं. यह रस्म आमतौर पर मां, मौसी या बड़ी बहनें करती हैं.

परंपरा

इन चूड़ियों को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है और फिर मंत्र उच्चारण के बीच दुल्हन के हाथों में यह पहनाया जाता है. शाखा और पोला बैंगल्स को एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है. भले ही ये परंपरा सदियों पुरानी है लेकिन बदलते समय के साथ इसके डिजाइंस में भी कई बदलाव आए हैं जिसे न्यू ब्राइड्स भी पहनना पसंद करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source





फैशनेबल डिजाइंस

फैशन की बदलते दौर में शाखा और पोला बैंगल्स के तरह-तरह के डिजाइन मार्केट में उपलब्ध है जो नई नवेली दुल्हनों के बीच बेहद पॉपुलर हैं. बहुत सी महिला नक्काशीदार वर्क किए हुए शाखा पोला बैंगल्स पहनना पसंद करती हैं, तो कई महिलाएं आज भी सिंपल डिजाइंस कैरी करती हैं. फैशन के इस बदलते दौर में धार्मिक मान्यता भी बदलती गई और इसके डिजाइंस में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं. बहुत सी महिलाएं हाथों में बाकी चूड़ियों के साथ शाखा और पोला बैंगल्स मिक्स करके पहनती हैं, तो कई महिलाएं हाथों में सिर्फ इसे ही पहनना पसंद करती हैं. आजकल कई सुनार भी सोने के कंगन में शाखा और पोला मिक्स करके बनाते हैं जो बेहद ही खूबसूरत होते हैं.