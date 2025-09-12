नवरात्रि के नौ दिन कोई सामान न पड़ जाए कम, आज ही बना लें Navratri की शॉपिंग लिस्ट!

Navratri shopping list: इस साल 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है. लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं नौ दिन के माता रानी के इस पवित्र पर्व की तैयारियां खूब सारी करते हैं. घर के मंदिर में माता रानी को स्थापित करके सारी चीजों का खास ध्यान रखा जाता है, ऐसे में कोई चीज आप भूल ना जाएं इसलिए पहले से ही खरीदारी करना बेहद ही जरूरी होता है. आपको नवरात्रि की शॉपिंग लिस्ट पहले से ही बना लेनी चाहिए ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो. आइए आपको बताते हैं.



माता के श्रृंगार का सामान

1. चुनरी

2. कुमकुम

3. बिंदी

4. आलता

5. चूड़िया

6. सिंदूर

7. मेहंदी

Add Zee News as a Preferred Source

नवरात्रि पूजन के लिए सामग्री

1. कलश

2. मिट्टी का पात्र

3. साफ मिट्टी

4. जौ

5. गंगाजल

6. रोली

7. कलावा

8. सुपारी



माता की चौकी को सजाने का सामान

1. लाल या पीले रंग का कपड़ा

2.हल्दी

3. फूल

4. अपने हिसाब से सजाने का सामन



ये सारे सामना की लिस्ट आपको आज से ही बनाकर रखनी होगी. लोग माता की चौकी को लगाते हैं और उसको बड़े ही धूम-धाम से सजाना पसंद करते हैं. अगर आप भी घर पर सजाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप बताई गई चीजों को आज ही नोट कर लें. ये सामना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता हैं. नवरात्रि में नौ दिनों का अगर आप उपवास रखते हैं, तो आप फलों या उबले आलू का भी सेवन कर सकते हैं. शॉपिंग अगर आप ज्यादा ना कर पाएं तो थोड़ा-थोड़ा करके जल्दी से कर सकते हैं ये आपके बड़े ही काम आने वाला है. नवरात्रि में कन्या पूजन को भी खास माना जाता है आप कन्याओं के लिए उनकी जरूरत की चीजों को भी दे सकते हैं.