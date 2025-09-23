नवरात्रि के दूसरे दिन घर में ऐसे बनाएं फलाहारी ढोकला, व्रत के दौरान शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

Falahari Dhokla Recipe: नवरात्रि का पर्व सिर्फ धार्मिक नजरिये से ही नहीं, बल्कि सेहत और सेल्फ-डिसिप्लिन के लिहाज से भी बेहद खास माना जाता है. इन 9 दिनों में उपवास और फलाहारी भोजन शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है. व्रत में अकसर लोग आलू, साबूदाना, सिंघाड़ा और राजगिरा से बनी डिश खाते हैं. अगर आप रोज़वही पकवान खाकर बोर हो चुके हैं तो इस नवरात्रि के दूसरे दिन ट्राई करें फलाहारी ढोकला. ये रेसिपी न सिर्फ टेस्टी है बल्कि एनर्जी से भरपूर भी है, जिससे पूरे दिन शरीर एक्टिव बना रहता है.

क्यों है खास फलाहारी ढोकला?

ढोकला वैसे तो गुजराती डिश है, लेकिन इसे व्रत के हिसाब बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं. नॉर्मल ढोकले में बेसन का इस्तेमाल होता है, जबकि व्रत के फलाहारी ढोकले में समा के चावल (वरई), सिंघाड़े का आटा या राजगिरा आटा इस्तेमाल होता है. ये अनाज हल्के और पचने में आसान होते हैं, साथ ही एनर्जी का बेहतरीन सोर्स भी माने जाते हैं.

जरूरी सामग्री

समा के चावल का आटा - 1 कप

दही (व्रत वाला) - आधा कप

अदरक हरी मिर्च पेस्ट - 1 छोटा चम्मच

सेंधा नमक - स्वादानुसार

नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच

हरी धनिया बारीक कटी - 1 बड़ा चम्मच

तेल - 1 छोटा चम्मच

ईनो/बेकिंग सोडा - आधा छोटा चम्मच

बनाने का तरीका

सबसे पहले समा के चावल के आटे में दही, सेंधा नमक और थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें. फिर इसमें अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और हरी धनिया डालें. बैटर को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह सेट हो जाए. अब स्टीमर या इडली कुकर में पानी गर्म करें.

बैटर में नींबू का रस और बेकिंग सोडा डालें, ऊपर से हल्का सा पानी छिड़कें और अच्छे से मिला दें. इससे बैटर फूलकर हल्का और स्पंजी बनेगा. बैटर को ग्रीस किए हुए ट्रे या ढोकला प्लेट में डालें और 15-20 मिनट तक स्टीम होने दें. ढोकला तैयार होने के बाद इसे ठंडा होने दें और फिर चौकोर आकार में काट लें. चाहें तो ऊपर से हरी धनिया और नारियल की खुरचन डालकर गार्निश करें.

सेहत के लिहाज से फायदे

1. एनर्जी बूस्टर: समा के चावल और राजगिरा आटे में कार्बोहाइड्रेट भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक एनर्जी देते हैं.

2. डाइजेशन में आसान: यह हल्का और ग्लूटेन-फ्री होता है, जिससे पेट पर भारीपन महसूस नहीं होता.

3. इम्यूनिटी सपोर्ट: इसमें मौजूद मिनरल्स और विटामिन शरीर को डिटॉक्स करने और इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करते हैं.

5. कम ऑयली ऑप्शन: ये ऑयली स्नैक्स का हेल्दी ऑप्शन है, जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे.