Advertisement
trendingNow13120258
Hindi Newsलाइफस्टाइलरमजान में इस खास अंदाज में अपनों को करें विश, देखें माह-ए-रमजान के स्पेशल मुबारक कोट्स

रमजान में इस खास अंदाज में अपनों को करें विश, देखें माह-ए-रमजान के स्पेशल मुबारक कोट्स

Happy Ramadan Quotes: रमजान का महीना रहमत और बरकत का महीना होता है. इस पाक महीने में लोग रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं. रमजान महीने में परिवार और दोस्तों को ये संदेश, कोट्स, शायरी, मैसेज भेजकर मुबारकबाद दे सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रमजान में इस खास अंदाज में अपनों को करें विश, देखें माह-ए-रमजान के स्पेशल मुबारक कोट्स

Happy Ramadan Quotes: रमजान का महीना इस्लाम धर्म का पाक महीना होता है. इस महीने में दुनियाभर के मुसलमान रोजा रखते हैं. इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं. रमजान के महीने में मुसलमान लोग सूरज निकलने से पहले सहरी करते हैं और दिनभर कुछ खाते-पीते नहीं है. शाम को इफ्तार के समय रोजा खोलते हैं. रमजान का हर दिन बेहद खुशनुमा होता है. रमजान के मौके पर आप अपने दोस्तों और परिवार को मुबारकबाद दे सकते हैं.

 आप इन कोट्स, शायरी, मैसेज से रमजान विश कर सकते हैं.

"रमजान का पाक महीना सिखाए सब्र और सुकून 
अल्लाह आपकी हर परेशानी को करें दूर
रमजान मुबारक हो"

Add Zee News as a Preferred Source

"अल्लाह जब बे-जुबान को जुबान देता है 
पढ़ने को फिर वो कुरान देता है 
बख्शन पे आए जब उम्मत के गुनाहों को 
तो तोफहे में अल्लाह रमजान देता है 
रमजान मुबारक हो"

"रमजान का पैगाम यही
नियत को और करों मजबूत
दिल हो साफ, इरादा हो सच्चा 
तो दुआएं होंगी कबूल 
रमजान मुबारक"

"गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है
सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है
मुबारक हो आपको माह-ए-रमजान 
ये पैगाम हमने केवल आपके नाम भेजा है 
रमजान मुबारक हो" 

"रमजान के रोजे में छुपा है ये राज 
कम बोले ज्यादा समझो 
हर दुआ में अल्लाह को 
अपने दिल के पास समझो 
रमजान मुबारक हो" 

"गुनाहों की माफी का सुनहरा मौका है
रहमत का दर खुला है बस दुआ का झोंका है 
रमजान मुबारक हो" 

"चांद से रोशन हो आपका घर-आंगन 
इबादत से भर जाए आपका जीवन 
रमजान मुबारक हो"

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleHappy Ramadan

Trending news

'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
सेशेल्स के उपराष्ट्रपति ने किया NBCC मुख्यालय का दौरा, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
Seychelles
सेशेल्स के उपराष्ट्रपति ने किया NBCC मुख्यालय का दौरा, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
एकतरफा इश्क के जुनून में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
Punjab news
एकतरफा इश्क के जुनून में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
Sir
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
Vijay
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
Bharat Taxi
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
Bengaluru
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
Mamata Banerjee
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
 pm modi
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?