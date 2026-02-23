रमजान में इस खास अंदाज में अपनों को करें विश, देखें माह-ए-रमजान के स्पेशल मुबारक कोट्स

Happy Ramadan Quotes: रमजान का महीना इस्लाम धर्म का पाक महीना होता है. इस महीने में दुनियाभर के मुसलमान रोजा रखते हैं. इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं. रमजान के महीने में मुसलमान लोग सूरज निकलने से पहले सहरी करते हैं और दिनभर कुछ खाते-पीते नहीं है. शाम को इफ्तार के समय रोजा खोलते हैं. रमजान का हर दिन बेहद खुशनुमा होता है. रमजान के मौके पर आप अपने दोस्तों और परिवार को मुबारकबाद दे सकते हैं.

आप इन कोट्स, शायरी, मैसेज से रमजान विश कर सकते हैं.

"रमजान का पाक महीना सिखाए सब्र और सुकून

अल्लाह आपकी हर परेशानी को करें दूर

रमजान मुबारक हो"

"अल्लाह जब बे-जुबान को जुबान देता है

पढ़ने को फिर वो कुरान देता है

बख्शन पे आए जब उम्मत के गुनाहों को

तो तोफहे में अल्लाह रमजान देता है

रमजान मुबारक हो"

"रमजान का पैगाम यही

नियत को और करों मजबूत

दिल हो साफ, इरादा हो सच्चा

तो दुआएं होंगी कबूल

रमजान मुबारक"

"गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको माह-ए-रमजान

ये पैगाम हमने केवल आपके नाम भेजा है

रमजान मुबारक हो"

"रमजान के रोजे में छुपा है ये राज

कम बोले ज्यादा समझो

हर दुआ में अल्लाह को

अपने दिल के पास समझो

रमजान मुबारक हो"

"गुनाहों की माफी का सुनहरा मौका है

रहमत का दर खुला है बस दुआ का झोंका है

रमजान मुबारक हो"

"चांद से रोशन हो आपका घर-आंगन

इबादत से भर जाए आपका जीवन

रमजान मुबारक हो"