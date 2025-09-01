उम्र 50 की, लेकिन लुक 30s वाला, शिल्पा शेट्टी की तरह करें स्टेप एरोबिक्स एक्सरसाइज, पाएं फुल फिटनेस

Shilpa Shetty Step Aerobics: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी उम्र की हाफ सेंचुरी लागा चुकी हैं, लेकिन अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया तक, उन्होंने बार-बार ये साबित किया है कि एज चाहे जो भी हो, अगर विल पावर मजबूत हो, तो शरीर को फिट और एक्टिव रखा जा सकता है. सोमवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह कसरत करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने एक दिलचस्प कैप्शन लिखा है, "कूदो, झुको, लेकिन कभी मत रुको."

शिल्पा शेट्टी ने बताए फायदे

शिल्पा शेट्टी इस वीडियो में एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट करती दिख रही हैं. ये न सिर्फ मजेदार है बल्कि शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद भी है. खास बात यह है कि इसे कहीं भी, कभी भी किया जा सकता है. इस वर्कआउट से क्या-क्या फायदे मिलते हैं? शिल्पा ने खुद अपनी पोस्ट में इनके बारे में साफ-साफ बताया है.

1. दिल के लिए अच्छा

सबसे पहला फायदा यह है कि स्टेप एक्सरसाइज दिल के लिए बहुत फायदेमंद है. जब आप लगातार कुछ वक्त तक इस तरह की मूवमेंट करते हैं, तो आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है, जिससे उसका एक्सरसाइज होता है. इससे न सिर्फ दिल मजबूत होता है, बल्कि आपका स्टैमिना भी बढ़ता है.

2. वेट लॉस

दूसरा फायदा है कैलोरी बर्न करना. इस तरह की एक्सरसाइज में शरीर के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं और तेजी से मूवमेंट होता है. ऐसे में शरीर ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और वजन कम होता है.

3. दिमाग रहे चौकस

तीसरा फायदा ये है कि ये दिमाग को भी एक्टिव रखता है. जब आप वर्कआउट में मूवमेंट और तालमेल पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है. ऐसे में आपकी फोकस करने की ताकत बढ़ती है, और आप बाकी कामों में भी ज्यादा ध्यान दे पाते हैं. शिल्पा का कहना है कि इस एक्सरसाइज में फोकस और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जो आपके दिमाग को भी एक तरह से कसरत देता है.

4. फैट लॉस

चौथा बड़ा फायदा यह है कि ये आपके जांघों, घुटनों और हिप्स के आसपास की चर्बी को कम करती है और मांसपेशियों को मजबूत करती है. आप भी शिल्पा शेट्टी के बताए इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनकी तरह फिटनेस हासिल हो सके.

