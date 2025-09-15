टेंशन-गुस्सा पकड़ लेंगे बाहर का रास्ता, शिल्पा शेट्टी भी इस प्राणायाम को बताती हैं रामबाण, उंगलियों पर भी गिनते रह जाएंगे फायदे

How to do Bhramari Pranayama: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस, आकर्षक पर्सनालिटी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. वे लंबे समय से योग, हेल्दी खानपान और रोजाना एक्सरसाइज करने को बढ़ावा देती रही हैं. सोमवार को उन्होंने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामरी प्राणायाम सिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया.

भ्रामरी प्राणायाम के फायदे

इस वीडियो के जरिए शिल्पा ने न केवल भ्रामरी प्राणायाम को करने का आसान तरीका बताया, बल्कि इसके फायदों का भी जिक्र किया. शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में बताया कि यह एक ऐसी योग क्रिया है, जिसमें हल्की गुनगुनाहट के साथ सांस ली और छोड़ी जाती है.

मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है भ्रामरी प्राणायाम

शिल्पा के मुताबिक, रोजाना तौर से भ्रामरी करने से मन शांत रहता है, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ में बैलेंस बना रहता है. यह योग मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के साथ कंसन्ट्रेशन बढ़ाने में भी मददगार है. वीडियो के साथ शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, "गुनगुनाकर शांति पाएं."

बेहतर नींद के लिए फायदेमंद

इस संदेश के जरिए उन्होंने अपने फैंस को इस आसान योग क्रिया को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने के लिए प्रेरित किया. शिल्पा ने यह भी बताया कि भ्रामरी प्राणायाम न केवल मन को सुकून देता है, बल्कि यह नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है.

फिटनेस के लिए फैंस को करती हैं जागरूक

शिल्पा शेट्टी लंबे समय से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल की स्ट्रांग सपोर्टर रही हैं. वह अपने सोशल मीडिया पर रोजाना तौर से योगासन, व्यायाम के टिप्स और हेल्दी खानपान से जुड़े नुस्खे शेयर करती रहती हैं.

एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट करना सिखाया

इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट करती दिख रही थीं. इसी के साथ उन्होंने इसके फायदे के बारे में भी बताया था. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "कूदो, झुको, लेकिन कभी रुको मत."

इस फिल्म में जल्द नजर आएंगी

शिल्पा जल्द ही कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी: द डेविल' में दिखेंगी. इसके डायरेक्टर प्रेम हैं. फिल्म में शिल्पा के साथ ध्रुव सरजा, संजय दत्त, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रीश्मा नानैया और नोरा फतेही जैसे सितारे नजर आएंगे.

