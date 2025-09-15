टेंशन-गुस्सा पकड़ लेंगे बाहर का रास्ता, शिल्पा शेट्टी भी इस प्राणायाम को बताती हैं रामबाण, उंगलियों पर भी गिनते रह जाएंगे फायदे
Advertisement
trendingNow12923241
Hindi Newsलाइफस्टाइल

टेंशन-गुस्सा पकड़ लेंगे बाहर का रास्ता, शिल्पा शेट्टी भी इस प्राणायाम को बताती हैं रामबाण, उंगलियों पर भी गिनते रह जाएंगे फायदे

Bhramari Pranayama Benefits: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने एक्टिंग के साथ-साथ अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती है. आए दिन वे अपने सोशल मीडिया पर फिटेसन, एक्सरसाइज और हेल्दी खान-पान से जुड़ी पोस्ट शेयर करती रहती हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेंशन-गुस्सा पकड़ लेंगे बाहर का रास्ता, शिल्पा शेट्टी भी इस प्राणायाम को बताती हैं रामबाण, उंगलियों पर भी गिनते रह जाएंगे फायदे

How to do Bhramari Pranayama: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस, आकर्षक पर्सनालिटी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. वे लंबे समय से योग, हेल्दी खानपान और रोजाना एक्सरसाइज करने को बढ़ावा देती रही हैं. सोमवार को उन्होंने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामरी प्राणायाम सिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया. 

 

भ्रामरी प्राणायाम के फायदे
इस वीडियो के जरिए शिल्पा ने न केवल भ्रामरी प्राणायाम को करने का आसान तरीका बताया, बल्कि इसके फायदों का भी जिक्र किया. शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में बताया कि यह एक ऐसी योग क्रिया है, जिसमें हल्की गुनगुनाहट के साथ सांस ली और छोड़ी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है भ्रामरी प्राणायाम
शिल्पा के मुताबिक, रोजाना तौर से भ्रामरी करने से मन शांत रहता है, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ में बैलेंस बना रहता है. यह योग मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के साथ कंसन्ट्रेशन बढ़ाने में भी मददगार है. वीडियो के साथ शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, "गुनगुनाकर शांति पाएं."

 

बेहतर नींद के लिए फायदेमंद
इस संदेश के जरिए उन्होंने अपने फैंस को इस आसान योग क्रिया को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने के लिए प्रेरित किया. शिल्पा ने यह भी बताया कि भ्रामरी प्राणायाम न केवल मन को सुकून देता है, बल्कि यह नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है.

 

फिटनेस के लिए फैंस को करती हैं जागरूक
शिल्पा शेट्टी लंबे समय से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल की स्ट्रांग सपोर्टर रही हैं. वह अपने सोशल मीडिया पर रोजाना तौर से योगासन, व्यायाम के टिप्स और हेल्दी खानपान से जुड़े नुस्खे शेयर करती रहती हैं.

 

एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट करना सिखाया
इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट करती दिख रही थीं. इसी के साथ उन्होंने इसके फायदे के बारे में भी बताया था. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "कूदो, झुको, लेकिन कभी रुको मत."

 

इस फिल्म में जल्द नजर आएंगी
शिल्पा जल्द ही कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी: द डेविल' में दिखेंगी. इसके डायरेक्टर प्रेम हैं. फिल्म में शिल्पा के साथ ध्रुव सरजा, संजय दत्त, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रीश्मा नानैया और नोरा फतेही जैसे सितारे नजर आएंगे.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Bhramari Pranayama benefitshow to do Bhramari Pranayama

Trending news

स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
Anurag Thakur
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
;