Shopping Tips: शॉपिंग के वक्त कभी न करें ये 4 गलतियां, वरना आपकी जेब हो सकती है खाली

How To Save Money While Shopping: महिला हो या पुरुष शॉपिंग करना हर किसी को पसंद आता है, इसलिए अगर पर्याप्त धन हो तो हम मॉल में पैसे खर्च करने से गुरेज नहीं करते, लेकिन असल टैलेंट है कम पैसे में किफायती खरीदारी करना. काफी लोग शॉपिंग के दौरान ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण उनकी जेब ढीली हो जाती है और महीनेभर का बजट पूरी तरह बिगड़ जाता है. ऐसे में आपको शॉपिंग करते वक्त कई तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए. आइए नजर डालते हैं कुछ अहम शॉपिंग टिप्स पर जिसे फॉलों करेंगे तो कम पैसे में शॉपिंग हो जाएगी.

शॉपिंग में इस तरह बचाएं पैसे

जल्दीबाजी में न करें खरीदारी

अगर हम इत्मीनान और धैर्य के साथ शॉपिंग करेंगे तो ये सोच पाएंगे कि क्या खरीदना जरूरी है और क्या नहीं, ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि बेवजह की चीजें घर में आ जाएंगी जिसकी कुछ खास जरूरत नहीं होती.

बिना लिस्ट बनाए न करें शॉपिंग

शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकलने से पहले ये देख लें कि आपके पास सामानों की लिस्ट है या नहीं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो ये सोचने में वक्त नहीं लगाएंगे कि क्या खरीदना है. ऐसे में आपका पैसा भी बचेगा क्योंकि आप बाजार में लिस्ट के बाहर की फाल्तू चीजें खरीदने से बच जाएंगे.

इंपल्स बाइंग से बचें

इंपल्स बाइंग (Impulse Buying) का मतलब होता है कि जब आपका प्लान कुछ खास चीज खरीदने का न हो, लेकिन जैसे आप उसे मार्केट में देखते हैं आपका खरीदने का मन कर जाता है. ये आदत आपका मंथली बजट बिगाड़ सकती है. मॉल्स में दुकानदार कुछ ऐसी चीजें सामने सजाकर रख देते हैं जिससे ग्राहक इसे खरीदने का मन बना लें. बेहतर है कि आप वही चीजें खरीदें जो पहले से तय की गई हैं.

शॉपिंग से पहले घर में चेक करें

आप चाहे राशन खरीद रहे हों या कपड़े, शॉपिंग के लिए बाहर जाने से पहले फ्रिज, स्टोर, दराज और अलमारी जरूर चेक कर लें, वरना ऐसा हो सकता है कि जो चीजें पहले से ही घर में मौजूद हों उसे आप दोबारा खरीद लाए, ये सीधे तौर पर पैसे की बर्बादी है, इसलिए ऐसी लापरवाही से बचें.

