धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा पछतावा!

Dhanteras 2025: धनतेरस के खास मौके पर अधिकतर लोग सोना-चांदी खरीदते हैं, मार्केट से सोना-चांदी खरीदने से पहले इन बातों का खास ध्यान दें नहीं तो बाद में पछतावा हो सकता है.
धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. माना जाता है कि सोना-चांदी खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है. आप भी सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं. हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जो कि सोना-चांदी की शॉपिंग के दौरान ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं सोना चांदी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
खुद चेक कर लें रेट
धनतेरस के मौके पर हर शहर में सोने-चांदी का रेट अलग-अलग होता है. मार्केट में जाने से पहले 22 और 24 कैरेट सोने का रेट देख लें. चांदी का भी रेट चेक करके जाएं. कई बार दुकानदार ज्यादा रेट बताकर सोना-चांदी बेच देते हैं.
बिल जरूर लें
अगर आप सोना-चांदी खरीद रहें तो बिल जरूर लें. कई बार लोग छोटी दुकान से सोना और चांदी खरीद लेते हैं ऐसे में वह बिल लेना जरूरी नहीं समझते हैं जो कि एक बड़ी गलती हो सकती है. सोने-चांदी का बिल सामान की शुद्धता-वजन का प्रामाण होता है.
चांदी का ग्रेड चेक करें
सरकार की ओर से चांदी की नई हॉलमार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई है. इसमें चांदी की शुद्धता के 7 स्तर होते हैं जो कि चांदी की शुद्धा को दर्शाते हैं ऐसे में आप अपने बजट के हिसाब से चांदी की कोई भी ग्रेड खरीद सकते हैं. दुकानदार से चांदी की हर ग्रेड की जानकारी लें.
हॉलमार्क वाले गहने खरीदें
अगर आप सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा हॉलमार्क वाले ही गहने खरीदें. हॉलमार्क सोना-चांदी की शुद्धा की गारंटी देता है. गहने पर BIS का मार्क होना चाहिए.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.