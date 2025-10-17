Advertisement
क्या चलने पर फूल जाती है सांस? थकान नहीं गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत!

थोड़े चलने पर सांस फूलने की समस्या को थकान समझकर नजरअंदाज ना करें. यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं सांस फूलना किस बीमारी का संकेत हो सकता है. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:00 AM IST
थोड़ा चलने पर ही सांस फूलना एक सामान्य समस्या मानी जाती है, लेकिन यह हमेशा साधारण थकान या उम्र का असर नहीं होता. यह शरीर के भीतर चल रहे कई गंभीर बदलावों का संकेत भी हो सकता है. विशेष रूप से यह समस्या तब अधिक गंभीर हो जाती है, जब व्यक्ति को बार-बार सांस लेने में कठिनाई होने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, या हल्का चक्कर और थकावट महसूस हो. इस स्थिति का प्रमुख कारण हृदय और फेफड़ों की कमजोरी हो सकता है.

हार्ट संबंधी समस्या 
जब दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं या रक्तसंचार धीमा हो जाता है, तब शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे सांस फूलने लगती है. इसी तरह, फेफड़ों में यदि सूजन, एलर्जी, या किसी तरह की श्वसन बाधा हो तो वे पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते.

हीमोग्लोबिन 
इसके अलावा, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी (एनीमिया) होने पर खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है, जिससे थोड़ी सी मेहनत पर भी सांस तेज हो जाती है. मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, और थायरॉइड जैसी स्थितियां भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं.

आयुर्वेदिक उपाय 
आयुर्वेद में इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए कई सरल घरेलू उपाय उपलब्ध हैं. सबसे पहले, रोजाना प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम और भ्रामरी करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सांस की गति नियंत्रित होती है. एक चम्मच शहद में आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से कफ कम होता है और श्वसन मार्ग साफ रहता है. तुलसी, लौंग, काली मिर्च और अदरक से बना काढ़ा भी फेफड़ों की सूजन घटाने में मदद करता है. दिनभर गुनगुना पानी पीने से बलगम पतला होता है और सांस लेना आसान हो जाता है.

डॉक्टर की सलाह लें
इसके अलावा, धूल, धुआं और परफ्यूम जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें. तेज चलने या व्यायाम करने से पहले हल्के गति से शुरुआत करें ताकि दिल और फेफड़े एडजस्ट हो सकें. यदि सांस फूलने के साथ छाती में दर्द, चक्कर या अत्यधिक थकान हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

IANS

