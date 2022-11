Diabetes Care: डायबिटीज के मरीज को कौन सी खानी चाहिए दाल? सोच से एकदम अलग है जवाब

How Pulses Can Help To Manage Diabetes: डायबिटीज के मरीजों के लिए उनकी डायट सबसे ज्यादा मायने रखती है. क्योंकि खान-पान के मामले में जरा-सी गलती भी शुगर के मरीजों को भारी पड़ सकती है. ऐसे में मधुमेह के मरीजों को दाल खानी चाहिए या नहीं आइए बताते हैं.