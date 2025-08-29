गर्म पानी में गंदे कपड़े धोने चाहिए या नहीं? फायदे और नुकसान जानकर लें सही फैसला

Washing Clothes in Hot Water: कपड़े धोते वक्त अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या गंदे कपड़े गर्म पानी में धोने चाहिए या ठंडे पानी में. पुराने समय में लोग दाग-धब्बे हटाने और कपड़ों को ज्यादा साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते थे. वहीं आज वॉशिंग मशीन के दौर में भी कई लोग गर्म पानी को बेहतर मानते हैं. लेकिन क्या ये सच में हर कपड़े के लिए सही है? आइए जानते हैं गर्म पानी से कपड़े धोने के फायदे और नुकसान.

गर्म पानी में कपड़े धोने के फायदे

1. जिद्दी दाग हटाने में मददगार

गर्म पानी ग्रीस, ऑयल और पसीने से बने दाग को आसानी से ढीला कर देता है. इससे कपड़े ज्यादा साफ नजर आते हैं.

2. जर्म्स और बैक्टीरिया का सफाया

तौलिए, बेडशीट, बच्चों के कपड़े या अंडरगारमेंट्स को गर्म पानी से धोने पर बैक्टीरिया और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं. इससे इंफेक्शन का खतरा कम हो जाता है.

3. सफेदी बनाए रखने में मदद

सफेद कपड़ों को गर्म पानी में धोने से उनका पीलापन कम होता है और वो ज्यादा चमकदार नजर आते हैं.

4. डिटर्जेंट का असर बढ़ाता है

गर्म पानी में डिटर्जेंट जल्दी घुलता है और उसका असर तेज होता है. इससे कपड़े और गहराई से साफ होते हैं.

गर्म पानी में कपड़े धोने के नुकसान

1. कपड़ों का सिकुड़ना

कॉटन, ऊन और सिल्क जैसे नैचुरल फैब्रिक गर्म पानी में सिकुड़ सकते हैं और उनका फिट खराब हो सकता है.

2. रंग उड़ने का खतरा

रंगीन कपड़े गर्म पानी से धोने पर जल्दी फीके पड़ सकते हैं. खासकर नए कपड़ों का रंग पहली ही धुलाई में निकल सकता है.

3. कपड़े जल्दी खराब होना

लगातार गर्म पानी से धोने पर कपड़े की फाइबर कमजोर हो जाती है और वो जल्दी फटने या घिसने लगते हैं.

4. एनर्जी की ज्यादा खपत

वॉशिंग मशीन में गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बिजली की खपत ज्यादा होती है. इससे न सिर्फ बिल बढ़ता है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है.

कब करें गर्म पानी का इस्तेमाल?

1. बेबी क्लोथ्स, अंडरगारमेंट्स और बेडशीट्स को गर्म पानी में धोना बेहतर होता है.

2. सफेद या हल्के रंग के कॉटन कपड़े जिनमें दाग ज्यादा हों, उन्हें गर्म पानी से धो सकते हैं.

3. सिंथेटिक, ऊन, सिल्क या रंगीन कपड़े हमेशा ठंडे या गुनगुने पानी में ही धोना चाहिए.