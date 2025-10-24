Advertisement
रात को गूंथे आटे का सुबह इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? जानें फायदा और नुकसान

Leftover Kneaded Dough Safety: अगर आप भी रात के गूंथे आटे का सुबह इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. कभी आपने सोचा है कि इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? इस खबर में आप आपको इसका जवाब देंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:33 PM IST
Overnight Dough Risks: आज कल की बिजी लाइफ में टाइम बचाने के लिए लोग घरों में अक्सर लोग घरों में रात को ही आटा गूंथकर रख लेते हैं, जिससे सुबह जल्दी रोटियां बनाई जा सकती है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि रातभर रखा आटा सेहत के लिए सही है या नहीं? आपको बता दें, लंबे समय तक रखा हुआ आटा हमारे शरीर पर नेगेटिव असर डाल सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे सेफ रखने का तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सके?

 

रातभर रखा आटा नुकसानदायक क्यों हो सकता है?
आपको बता दें, जब आटा लंबे समय तक रखा रहता है, तो उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है. ये प्रक्रिया आटे के टेस्ट और गुण को बदल सकता है. फर्मेंटेशन से आटे में बैक्टीरिया और फंगस बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण पेट की समस्या, गैस और एसिडिटी बनने लगती हैं. खासतौर पर गर्मियो या नमी वाले मौसम में आटा जल्दी खराब हो सकता है. ऐसे में कोशिश करें कि आटा गूथने के 2 से 3 घंटे के अंदर ही उसका इस्तेमाल कर लें. 

पोषक तत्वों की कमी
ताजे गूंथे आटे में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर मात्रा पाई जाती है, वहीं जब आप लंबे समय तक आटा गूंथ कर रखते हैं, तो आटा धीरे-धीरे अपने पोषण को खो देता है. आटे में विटामिन B-कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हवा के संपर्क में आकर कम हो जाते हैं. आपको बता दें, अगर आटा फ्रिज में भी रखा हो, तो भी उसमें नमी कम हो जाती है, इससे टेस्ट फीका पड़ सकता है. ऐसे में ताजा गूंथा आटा हमेशा बेहतर ऑप्शन है. 

 

आटे को ऐसे करें स्टोर
अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, जहां आपको आटा स्टोर करना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी सावधानियों को फॉलो करना जरूरी है. आटे को एयरटाइट कंटेनर में डालें और फ्रिज में रखें. इसके बाद गूंथने से पहले उसमें थोड़ा नींबू का रस या नमक मिला लें. ऐसा करने से बैक्टीरिया बढ़ने के चांसेस कम होते हैं. इससे अगले दिन इस्तेमाल करने से पहले आटे को कमरे के टेंपरेचर पर 10 से 15 मिनट तक रखें. 

 

Disclaimer
प्रिय पाठक हमारी खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. ये खबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है. जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

