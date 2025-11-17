क्या रात में स्वेटर पहनकर सोना सही है? जानें ठंड से बचने के सही तरीके

Can We Sleep Wearing Woolen Clothes: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ठंड से बचने के लिए लोग स्टेवर पहनने लगे हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि सोते समय स्वेटर पहनना ठीक है या नहीं. आपको बता दें, आपकी नींद की क्वालिटी भी काफी हद तक इस पर डिमेंड करती है, कि आप रात में क्या पहनकर सोते हैं? ऐसे में इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे..

स्वेटर पहनकर सोने के फायदे

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कुछ लोग स्वेटर पहनकर सोना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे बॉडी गर्म रहती है. लेकिन आपको बता दें, बहुत ज्यादा मोटा, टाइट या गंदे स्वेटर पहनकर सोने से समस्या पैदा हो सकती है. मोटा स्वेटर ज्याद गर्मी पैदा करता है, जिससे पसीना और स्किन में खुलजी की समस्या हो सकीत है. ऐसे में टाइट स्वेटर पहनकर सोने से नींद बार-बार टूट सकती है. इसलिए अगर आपको स्वेटर पहनना ही है, तो हल्का, साफ और ढीला स्वेटर पहनें.

रात को सोते समय कौन से कपड़े पहनें?

रात में अच्छी नींद लाने के लिए आप क्या पहन कर सो रहे हैं, वो भी मायने रखता है. ऐसे में कोशिश करें कि सोते समय कॉटन, लिनेन या मुलायम फैब्रिक के ही नाइटवियर का इस्तेमाल करें, जिससे बॉडी को सांस लेने में आसानी हो और नमी जल्दी सूख सकें. बहुत टाइट कपड़े पहनकर सोने से नींद खराब हो सकती है, इसलिए ढीले कपड़े पहनकर सोने चाहिए. सर्दियों में हल्का स्वेटर, थर्मल पैंट या गर्म नाइटसूट पहनकर सोना ठीक रहता है.

क्या मोजे पहनकर सोना चाहिए?

सर्दियों में मोजे पहनकर सोना पैरों को गर्म रखता है और इससे नींद बेहतर होती है. लेकिन बहुत ज्याद टाइट मोजे पहनने से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि सॉफ्ट, स्टेचेबल और साफ मोजे ही पहनें. गंदे और बदबूदार मोजे पहनने से स्किन को भी नुकसान पहुंचा है.

