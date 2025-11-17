Advertisement
trendingNow13007603
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या रात में स्वेटर पहनकर सोना सही है? जानें ठंड से बचने के सही तरीके

Can We Sleep Wearing Woolen Clothes: सर्दियों के मौसम की शुरुआत होने वाली है. वहीं कुछ लोग ठंड से बचने के लिए रात में स्वेटर पहनकर सोना पसंद करते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रात में स्वेटर पहनकर सोना चाहिए है या नहीं?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या रात में स्वेटर पहनकर सोना सही है? जानें ठंड से बचने के सही तरीके

Can We Sleep Wearing Woolen Clothes: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ठंड से बचने के लिए लोग स्टेवर पहनने लगे हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि सोते समय स्वेटर पहनना ठीक है या नहीं. आपको बता दें, आपकी नींद की क्वालिटी भी काफी हद तक इस पर डिमेंड करती है, कि आप रात में क्या पहनकर सोते हैं? ऐसे में इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे..

 

स्वेटर पहनकर सोने के फायदे
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कुछ लोग स्वेटर पहनकर सोना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे बॉडी गर्म रहती है. लेकिन आपको बता दें, बहुत ज्यादा मोटा, टाइट या गंदे स्वेटर पहनकर सोने से समस्या पैदा हो सकती है. मोटा स्वेटर ज्याद गर्मी पैदा करता है, जिससे पसीना और स्किन में खुलजी की समस्या हो सकीत है. ऐसे में टाइट स्वेटर पहनकर सोने से नींद बार-बार टूट सकती है. इसलिए अगर आपको स्वेटर पहनना ही है, तो हल्का, साफ और ढीला स्वेटर पहनें.

Add Zee News as a Preferred Source

 

रात को सोते समय कौन से कपड़े पहनें?
रात में अच्छी नींद लाने के लिए आप क्या पहन कर सो रहे हैं, वो भी मायने रखता है. ऐसे में कोशिश करें कि सोते समय कॉटन, लिनेन या मुलायम फैब्रिक के ही नाइटवियर का इस्तेमाल करें, जिससे बॉडी को सांस लेने में आसानी हो और नमी जल्दी सूख सकें. बहुत टाइट कपड़े पहनकर सोने से नींद खराब हो सकती है, इसलिए ढीले कपड़े पहनकर सोने चाहिए. सर्दियों में हल्का स्वेटर, थर्मल पैंट या गर्म नाइटसूट पहनकर सोना ठीक रहता है. 

 

क्या मोजे पहनकर सोना चाहिए?
सर्दियों में मोजे पहनकर सोना पैरों को गर्म रखता है और इससे नींद बेहतर होती है. लेकिन बहुत ज्याद टाइट मोजे पहनने से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि सॉफ्ट, स्टेचेबल और साफ मोजे ही पहनें. गंदे और बदबूदार मोजे पहनने से स्किन को भी नुकसान पहुंचा है.  

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

can we sleep wearing woolen clothesshould we remove clothes while sleeping

Trending news

आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा