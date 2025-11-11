Advertisement
क्या शुगर कंट्रोल करने के लिए छोड़ना चाहिए 'चावल-रोटी'? जानें इस बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर...

Diabetes Control Food: डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को खान-पान पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए चावल या रोटी छोड़ने की जरूरत है. इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:37 PM IST
क्या शुगर कंट्रोल करने के लिए छोड़ना चाहिए 'चावल-रोटी'? जानें इस बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर...

Diabetes Diet Tips: भागदौड़ वाली जिंदगी और अनहेल्दी खान-पान के कारण डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. शुगर कंट्रोल करने के लिए खान-पान में बदलाव करने की सलाह दी जाती है. ऐसे में एक सवाल जो लगभग सबसे मन में आता है कि क्या शुगर को कंट्रोल करने के लिए चावल या रोटी में से किसी को छोड़ने की जरूरत होती है. यहां हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे. जानें इस बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट..

 

चावल और रोटी दोनों में होता है कार्बोहाइड्रेट
चावल और रोटी दोनों ही कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, यह शरीर को एनर्जी देने का काम करता है. लेकिन डायबिचीज के मरीजों के लिए जरूरी है कि वे कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में बैलेंस्ड मात्रा में ही लें. सफेद चावल में फाइबर की मात्रा कम होती है, जिससे यह जल्दी पच जाता है और शुगर लेवल तेजी से बढ़ा देता है. वहीं, गेंहू की रोट में फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को धीरे बढ़ाता है. 

ब्राउन राइस और मल्टीग्रेन रोटी
इस बारे में डॉक्टर बताते हैं कि सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस, मिलेट्स(जैसे बाजरा, ज्वार) या क्विनोआ खाना ज्यादा बेहतर होता है. इनमें फाइबर और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं यह ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है. वहीं गेहूं के आटे के बजाय चना, जौ या रागी की रोटी खाना आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है और शुगर भी धीरे-धीरे बढ़ाती है. 

 

मात्रा और समय का रखें ध्यान
आपको बता दें, सही मात्रा और सही समय पर चावल या रोटी खाना आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है. एक बाद में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से ब्लड शुगर बढ़ता है. इसलिए प्लेट में आधी मात्रा सब्जियों की रखें, चौथाई प्रोटीन(दाल, पनीर, अंडा) और बाकी की चौथाई हिस्से में रोटी या चावल रखें. साथ ही देर रात चावल खाने के परहेज करें, क्योंकि यह रात में शरीर की शुगर प्रोसेसिंग स्लो कर देता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

