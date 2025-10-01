Advertisement
क्या आप भी रात में नहाना पसंद करते हैं? जानें इसके पीछे छुपे हेल्थ सीक्रेट्स!

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:38 PM IST
Night Bathing: कई लोगों की आदत होती है कि दिन की शुरुआत नहाने से करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो रात में सोने से पहले नहाना पसंद करते हैं. लेकिन जहां रात में नहाने से थकावट दूर होती है, वहीं कई बार इससे कुछ लोग बीमारी भी पड़ जाते हैं. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या रात में नहाना सही है या नहीं? इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रात में नहाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है?

 

स्ट्रेस कम होता है
रात को नहाने से दिनभर की भागदौड़ और स्ट्रेस से छुटकारा पाया जा सकता है. इससे बॉडी और माइंड को ठंडक मिलती है. दरअसल गुनगुने पानी से नहाने से मसल्स रिलैक्स होती है और मन शांत होता है. इससे मेंटल थकान कम होती है और नींद भी बेहद आती है. 

बेहतर और गहरी नींद
रात में नहाने से नींद बेहतर और गहरी होती है. दरअसल जब आप रात के समय नहाते हैं, तो बॉडी का तापमान थोड़ा बढ़ता है और फिर धीरे-धीरे गिरता है. इससे आपकी बॉडी को आराम मिलता है. ऐसा करने से आपकी नींद बेहतर होती है. अनिद्रा से जूझ रहे लोगों के लिए रात में नहाना बेहद फायदेमंद होता है. 

 

स्किन और बॉडी 
पूरे दिन बाहर रहने के बाद जब काम रात में नहाते हैं, तो शरीर की गंदगी, पसीना और धूम साफ हो जाती है. इसके साथ-साथ बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है. 

 

मूड में सुधार
दिनभर की स्ट्रेस के बाद रात में नहाना बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में रात में नहाने से स्ट्रेस दूर होता है और मूड भी बेहतर होता है. इससे दिनभर का चिड़चिड़ापन कम होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

