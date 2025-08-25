सगाई अटेंड करना है, तो जरूर ट्राई करें श्रद्धा कपूर जैसी सिल्वर साड़ी, आएगा रॉयल टच
Advertisement
trendingNow12895453
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सगाई अटेंड करना है, तो जरूर ट्राई करें श्रद्धा कपूर जैसी सिल्वर साड़ी, आएगा रॉयल टच

बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने जब सिल्वर कलर की साड़ी पहनी थी, तो उनका लुक काफी एलिगेंट नजर आ रहा था, आप भी किसी फंक्शन में इसे ट्राई कर सकती हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सगाई अटेंड करना है, तो जरूर ट्राई करें श्रद्धा कपूर जैसी सिल्वर साड़ी, आएगा रॉयल टच

Silver Coloured Saree: इंडियन आउटफिट्स की बात की जाए और साड़ी का जिक्र न आए, भला ऐसा कैसे हो सकत है. हर फेस्टिवल, शादी या सेलिब्रेशन में साड़ी पहनने का अपना ही अट्रैक्शन होता है. खासकर तब, जब बात सगाई जैसी रस्म की हो, तो लुक में एलिगेंस और ग्रेस का होना बेहद जरूरी है. ऐसे मौकों के लिए सिल्वर कलर की साड़ी बिल्कुल परफेक्ट चॉइस मानी जाती है. ये न सिर्फ मॉडर्न टच देती है बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी रॉयल बना देती है. श्रद्धा कपूर ने जब ऐसी साड़ी पहनी थी तो फैंस के दिलों पर मानों बिजलियां गिर गई थीं. आइए जानते हैं कि सगाई अटेंड करने के लिए सिल्वर साड़ी क्यों सबसे बेहतरीन ऑप्शन है.

श्रद्धा की तरह क्यों पहनें सिल्वर कलर की साड़ी?

1. ट्रेंड में है सिल्वर शेड
आजकल फैशन की दुनिया में सिल्वर कलर खूब ट्रेंड में है. ये रंग न तो बहुत ज्यादा चमकीला लगता है और न ही फीका. इसका बैलेंस्ड शेड हर स्किन टोन पर खूब फबता है. सगाई जैसे फंक्शन में ये रंग आपको भीड़ से अलग और स्टाइलिश दिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. देता है रॉयल और एलिगेंट लुक
सिल्वर कलर में एक नेचुरल रॉयल्टी झलकती है. इसे पहनने से लुक क्लासी और ग्रेसफुल दिखाई देता है. खासकर अगर साड़ी पर हल्का एम्ब्रॉयडरी या सीक्विन वर्क हो, तो यह रोशनी में और भी ज्यादा शाइन करती है और आपके पूरे व्यक्तित्व को रिच टच देती है.

fallback

3. हर ज्वेलरी के साथ मैच होती है

सगाई में ज्वेलरी पहनना लगभग हर किसी को पसंद होता है. सिल्वर साड़ी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या पर्ल किसी भी तरह की ज्वेलरी के साथ आसानी से मैच हो जाती है. आप चाहे हेवी नेकपीस पहनें या मिनिमल ईयररिंग्स, सिल्वर शेड आपकी ज्वेलरी को और ज्यादा उभार देता है.

4. मॉडर्न और ट्रेडिशनल का परफेक्ट ब्लेंड
सिल्वर साड़ी मॉडर्न और ट्रेडिशनल, दोनों का बेहतरीन मेल है. इसे आप कॉन्टेम्परेरी स्टाइल में बेल्ट के साथ भी पहन सकती हैं या फिर क्लासिक ट्रेडिशनल तरीके से ड्रेप कर सकती हैं. इस तरह यह आपको नया और अलग स्टाइलिश लुक देने में मदद करती है.
 

fallback

5. कैमरे में लगती है खूबसूरत
सगाई जैसे फंक्शन में खूब फोटो और वीडियो बनते हैं. सिल्वर साड़ी कैमरे में बेहद सुंदर और आकर्षक लगती है. इसकी शाइन और ग्रेस तस्वीरों में भी झलकती है, जिससे आपकी पर्सनालिटी और भी निखरकर सामने आती है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Shraddha KapoorSiverSaree

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
;