बेटी के आने के बाद शेड्यूल ही बदल गया...सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताए पेरेंटिंग चैलेंजेस, न्यू पेरेंट्स के लिए जरूरी 5 बातें

बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने जुलाई में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. दो से तीन होना जितना ज्यादा खुशनुमा लगता है, उतना ही थकाऊ भी होता है. न्यू पैरेंट्स बनने के बाद जीवन में आ रहे बदलाव को लेकर हाल ही में अपनी मूवी परम सुंदरी के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा के शो पर आए सिद्धार्थ ने खुलकर बात की.

एक्टर ने बताया कि बेटी के आने के बाद पूरा शेड्यूल बदल गया है. चाहें खाने-पीने का रूटीन हो या स्लीपिंग पैटर्न, आजकर सब लेट नाइट चल रहा है. रात के 3-4 बीजे बेबी को फीडिंग कराने के लिए उठना पड़ता है. ये कहानी लगभग हर न्यू पेरेंट्स की है. ऐसे में यदि आप कंफ्यूज हैं कि कैसे इन चुनौतियों को हैंडल करना चाहिए, तो ये 5 टिप्स आपके काम आ सकते हैं.

नींद की कमी से निपटना सीखें

नवजात शिशु के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है, नींद की लगातार कमी. बच्चे का कोई तय समय नहीं होता, जिसके कारण पेरेंट्स भी समय पर नहीं सो पाते हैं. ऐसे में जब बच्चा सो रहा हो, आप भी सोने की कोशिश करें. रात की शिफ्ट को पार्टनर के साथ बांटे. एक दिन एक संभाले, अगले दिन दूसरा. इससे नींद की कमी के कारण थकावट, चिड़चिड़ापन, चिंता जैसी समस्याएं नहीं होंगी या कम होंगी.

'सब कुछ परफेक्ट' करने की जरूरत नहीं

नए माता-पिता खुद पर बहुत दबाव डालते हैं कि हर काम समय पर हो, बच्चा कभी न रोए, सब कुछ कंट्रोल में रहे. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता. गड़बड़ियां होंगी. कभी डायपर बदलते ही बेबी तुरंत सु-सु पॉटी कर देगा तो कभी दूध पीते ही उल्टी कर देगा. ऐसे में खुद से यह उम्मीद न रखें कि आप हर समय सब ठीक रखेंगे. बच्चे के साथ-साथ सीखें.

मदद मांगने में संकोच न करें

अक्सर माता-पिता को लगता है कि उन्हें सब कुछ खुद ही करना चाहिए. लेकिन यह सोच गलत है. परिवार, दोस्तों या भरोसेमंद पड़ोसियों से मदद लें. चाहे वह खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो या बच्चे को थोड़ी देर संभालना हो. आपकी सेहत और मानसिक स्थिति उतनी ही जरूरी है जितनी बच्चे की.

पार्टनर के साथ बात करें

कई बार नवजात की देखभाल में माता-पिता एक-दूसरे से कटने लगते हैं. थकावट, नींद की कमी और जिम्मेदारियां संबंधों में खटास ला सकती हैं. ऐसे में हर दिन कुछ मिनट बिना फोन के साथ बैठें, बात करें. चाहे वो दिनभर की थकान ही क्यों न हो. एक दूसरे को सराहें और तय करें कि दोनों अपनी भूमिका को समझें और बराबरी से निभाएं.

अपने लिए समय निकालना भी जरूरी है

"सेल्फ-केयर" एक जरूरत है. लगातार तनाव में रहने से पोस्टपार्टम डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में हर हफ्ते कुछ मिनट अपने लिए निकालें. चाहे वो एक कप चाय शांति से पीना हो, या 10 मिनट की सैर. एक खुश और स्वस्थ माता-पिता ही एक खुशहाल बच्चे की नींव रख सकते हैं.

