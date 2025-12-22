किस योगासन से कंट्रोल हो सकता है 'स्ट्रेस'? जानें भागदौड़ भरी जिंदगी में 'सिद्धासन' कैसे करता है मदद

Siddhasana Benefits to Control Stress: आज के समय में स्ट्रेस हर किसी को परेशान कर रहा है. ऐसे में इससे छुटकारा पाने में योग आपकी मदद कर सकता है. इस खबर में हम आपको योग से छुटकारा पाने के लिए सिद्धासन के फायदों के बारे में बताएंगे..
Siddhasana Benefits: आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा इंसान 'स्ट्रेस' से परेशान है. ऐसे में हेल्दी डाइट और योगासन अच्छी सेहत के लिए अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन अक्सर हम इस पर तभी ध्यान देते हैं, जब हमें कोई बीमारी न हो जाए. ऐसे में सिद्धासन एक ऐसा योगासन है, जो मन को शांत करने के साथ एकाग्रता भी बढ़ाता है.
सिद्धासन का अर्थ
सिद्धासन योग विज्ञान के सबसे जरूरी और प्राचीन ध्यान लगाने वाले आसनों में से एक है. 'सिद्ध' का अर्थ है 'पूर्ण' या 'ज्ञानी'. यह एक ऐसी योग मुद्रा है, जिसमें पैर की एड़ी को पेरिनियम और दूसरे पैर की एड़ी को जननांग के ऊपर रखकर रीढ़ सीधे रखते हुए ध्यान केंद्रित किया जाता है.
क्या कहती है आयुष मंत्रालय?
आयुष मंत्रालय के अनुसार, यह योगासन सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का एक जरूरी योगिक अभ्यास क्रिया है, जो 'चित्ति' (पूर्णता) से जुड़ा है और मन को शांत करता है, जिससे शरीर की ऊर्जा (प्राण) को ऊपर की ओर निर्देशित करता है.
सिद्धासन के फायदे
इसके रोजाना अभ्यास से डाइजेशन और कई तरह के शारीरिक व मानसिक रोग जैसे दमा और डायबिटीज में लाभ मिलता है. इसी के साथ ही यह आसन कूल्हों, घुटनों और टखनों को स्ट्रेच करता है.
कैसे करें सिद्धासन?
इसे नियमित रूप से करने के लिए योगा मैट पर दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं. अब बाएं पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को पेरिनियम के बीच पर मजबूती से रखें. इसके बाद दाएं पैर को मोड़ें और इसकी एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ठीक ऊपर रखें. दाएं पैर की उंगलियों को बाएं पैर की जांघ और पिंडली के बीच के जोड़ में फंसा दें. अब रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें और अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करें.
जरूर बरतें सावधानी
इसके नियमित अभ्यास से कई तरह के लाभ मिलते हैं. अगर किसी के घुटनों या कूल्हों में दर्द हो तो सावधानी से करें या कुर्सी का सहारा लें. गहरी सांस लेते समय या प्राणायाम के समय उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति सतर्क रहें.
