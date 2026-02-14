मुल्तानी मिट्टी से ग्लो नहीं, मिल सकती है झुर्रियां, एक गलती बना देगी जवानी में बूढ़ा!

त्वचा की देखभाल के लिए अक्सर लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं. मुल्तानी मिट्टी लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है लेकिन मुल्तानी मिट्टी लगाना स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है. क्या आप जानते हैं मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को बूढ़ा बना सकती है. आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी लगाने के नुकसान.

झुर्रियों की समस्या

ग्लोइंग स्किन के लिए अधिकतर लोग चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन पर झुर्रियां हो सकती है. दरअसल मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन की नेचुरल नमी कम हो जाती है ऐसे में चेहरे की स्किन खिचने लगती हैं जिस वजह से माथे और आंखों के नीचे झुर्रियां आने लग जाती है. 30 साल की उम्र से अधिक लोगों को मुल्तानी मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए नहीं तो एजिंग साइन की समस्या बढ़ सकती है.

ड्राई स्किन

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन की नमी कम हो जाती है जिस वजह से स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है. ज्यादा मात्रा में मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन फट सकती है. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मुल्तानी मिट्टी ना लगाएं.

जलन की समस्या

मुल्तानी मिट्टी लगाने से कुछ लोगों में स्किन संबंधी समस्या जैसे जलन और लालिमा की समस्या हो सकती है. मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद कई बार स्किन टाइट हो जाती वहीं स्किन खिंचने लगती है जिस वजह से स्किन पर जलन होने लगती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.