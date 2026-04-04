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Hindi Newsलाइफस्टाइलक्या आप भी इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स से जानते हैं देश की बड़ी न्यूज, ये बुरी आदत आपको कर सकती है कंफ्यूज

क्या आप भी इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स से जानते हैं देश की बड़ी न्यूज, ये बुरी आदत आपको कर सकती है कंफ्यूज

आज के समय में अधिकतर यंग लोग खासकर (जेन जी) देश की बड़ी से बड़ी न्यूज जानने के लिए टीवी या अखबार नहीं बल्कि सोशल मीडिया को ज्यादा महत्व देते हैं. सोशल मीडिया पर भले ही आपको न्यूज के बारे में पता चल जाता है. लेकिन रील्स, स्टोरी और पोस्टर द्वारा खबरों की जानकारी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:30 AM IST
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क्या आप भी इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स से जानते हैं देश की बड़ी न्यूज, ये बुरी आदत आपको कर सकती है कंफ्यूज

आज के समय में ज्यादातर यंग लोग बड़ी से बड़ी न्यूज के बारे में जानने के लिए अखबार या टीवी चैनल नहीं बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. रील्स, स्टोरीज और पोस्ट के जरिए लोग न्यूज की जानकारी ले रहे हैं. रील्स और स्टोरीज के जरिए कम समय में न्यूज की जानकारी मिल जाती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं. अगर आप न्यूज के लिए किसी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भरोसा करते हैं तो आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है. 

कॉन्टेक्स्ट का अभाव 

सोशल मीडिया पर विजुअल, शॉर्ट और इंस्टेंट कंटेट पर न्यूज शेयर की जाती है. बड़ी से बड़ी घटना को 60 सेकंड की रील में दिखाने की वजह से कई बार विश्लेषण को नजरअंदाज किया जाता है. लोगों को घटना की जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन उसका बैकग्राउंड, कारण लोगों पता नहीं चल पाता है. इसी अधूरी जानकारी की वजह से लोगों के बीच गलत धारणाएं बढ़ती है. 

फेक न्यूज 

सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर अक्सर फैक्ट चेक और पत्रकारिता के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. वह सनसनीखेज हेडलाइंस और ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर कई बार गलत जानकारी फैला देते हैं. 

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एक ही तरह की न्यूज या कंटेंट दिखना 

सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम कंज्यूमर की पसंद के अनुसार कंटेंट दिखाता है. जिसका अर्थ है कि अगर आपने किसी एक तरह का कंटेंट पसंद किया तो वह आपको बार-बार एक ही तरह का कंटेंट दिखाने लगता है. अगर यंग लोग एक ही तरह के विचार देखते हैं, तो उनकी सोच भी सीमित हो जाती है. जब सोच सीमित हो जाती है तो उस इंसान को गुमराह करना बेहद आसान है. 

इन्फॉर्मेशन डिसबैलेंस 

इंस्टाग्राम पर मिलने वाली ज्यादातर खबरें सेलिब्रिटी और एंटरटेनमेंट के मुद्द पर आधारित होती है. इससे यंग लोगों का इन्फॉर्मेशन डिसबैलेंस हो जाता है. इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना गलत नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया को आप न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं मान सकते हैं. सही न्यूज और पुख्ता जानकारी के लिए आपको अखबार पढ़ना चाहिए, न्यूज चैनल देखना चाहिए या फिर आप अखबार और न्यूज चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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