फल के सड़े हिस्से को काटकर खाना है जहर, ये छोटी गलत कर सकती है लिवर फेल!

Rotten Fruit Danger: क्या आप भी थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में सड़े हुए फल का काला हिस्सा काटकर बाकी खा लेते हैं? अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जाने-अनजाने में आप 'स्लो पॉइजन' खा रहे हैं. 

 

Jan 27, 2026, 10:23 PM IST
Side Effects of Eating Spoiled Fruit: ज्यादातर लोग सड़े हुए फल का काला हिस्सा काटकर, साफ दिखने वाला हिस्सा बढ़े मजे से खा लेते हैं? हमें लगता है कि हमने पैसे बचा लिए और फल बर्बाद होने से रोक लिया. लेकिन क्या वाकई में वो हिस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक है? साथ ही साइंज के नजरिए से समझेंगे कि ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है? इस बारे में फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ भानु मिश्रा ने हमें जानकारी दी...

 

क्या कहता है साइंस?
असल में फल का जो हिस्सा काला दिखता है. वो सिर्फ फंगस का ऊपरी चेहरा है. असली खतरा सड़े हुए फल के अंदर छिपा होता है, जिसे 'मायसेलियम' (Mycelium) कहते हैं. ये फंसल की ऐसी बारीक और अदृश्य जड़ें होती हें, जो पूरे फल के अंदर मकड़ी के जाले की तरह फैली होती हैं. ऐसे में जब आप काला हिस्सा काटकर हटाते हैं, तो आप सिर्फ ऊपरी 'धब्बा' साफ कर रहे होते हैं, लेकिन फल की गहराई में जहर वैसी ही बना रहती है. यह फंगस 'मायकोटॉक्सिन्स' नाम का जहरीला केमिकल छोड़ते हैं, जो इतना खतरनाक हो सकता है कि इसे उबलने या पकाने से भी खत्म नहीं किया जा सकता.

कौन सा फल बन सकता है 'जहर'?
हालांकि, हर फल एक जैसा नहीं होता है. कुछ सड़ने के बाद कुछ फलों का साफ हिस्सा खाया जा सकता है. लेकिन कुछ सड़ने पर जहर बन जाते हैं. ऐसे में इसे समझने के लिए फलों को दो कैटेगरी बांटें-

सॉफ्ट और जूसी फल
सॉफ्ट और जूसी फल, जैसे संतरा, अंगूर, आड़ू, टमाटर, और खीरा. इनमें पानी ज्यादा होता है. साइंस कहता है कि जूसी फलों में फंगस की जड़ें और टॉक्सिन्स सेकंड्स में पूरे फल में फैल जाते हैं. ऐसे में इनमें एक छोटा सा भी छेद या सड़न दिखे, तो तुरंत फल को कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए.

हार्ड फल और सब्जियां
वहीं दूसरी कैटेगरी हार्ड फल और सब्जियों की है, जैसे गाजर, सेब, शिमला मिर्च या पत्तागोभी. इनकी बनावट घनी होती है, इसलिए फंगस को अंदर घुसने में मुश्किल होती है. ऐसे में अगर सेब में एक छोटी सी सड़न है, तो उसे काटकर साफ हिस्सा खाया जा सकता है.

 

1-इंच रूल
हार्ड फलों के सड़े हुए हिस्से को काटने के लिए एक्सपर्ट 1-इंच रूल की सलाह देते हैं. इसके मुताबिक जहाँ सड़न है, सिर्फ उसे न काटें, बल्कि उसके चारों तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा साफ हिस्सा भी काटकर फेंक दें. इससे अगर फंगस की जड़ें थोड़ी आगे बढ़ी भी होंगी, तो वो निकल जाएंगी. बस ध्यान रहे, सड़े हुए हिस्से को काटने के बाद चाकू धोकर ही साफ हिस्से को छुएं, वरना इन्फेक्शन फिर से फैल सकता है.

 

ऐसे फल खाने के खतरे क्या हैं?
अगर आप बार-बार सड़े हुए फल को काटकर, उसका साफ हिस्सा खा रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरा साबित हो सकता है. इससे मायकोटॉक्सिन्स आपके शरीर में जमा होने लगते हैं. कई बार इसे खाने से तुरंत असर होता है और उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो सकता है. वहीं लंबे समय में यह आपकी इम्युनिटी को कमजोर करता है और लिवर कैंसर तक का कारण बन सकता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है.

 

