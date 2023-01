Almonds: एक लिमिट से ज्यादा न खाएं बादाम, फायदे की जगह हो जाएगा ऐसा नुकसान

Side Effects Of Eating Too Much Almonds​: बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग बड़े शौक से खाते हैं. हमारे बुजुर्ग भी इसके सेवन की सलाह देते हैं क्योंकि इस में मौजूद न्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए काफी फायदेमंद है. कहा जाता है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और याद्दाश्त भी बेहतर होती है. इन फायदों को जानकर कई लोग जरूरत से ज्यादा इस ड्राई फ्रूट का सेवन करने लगते हैं. ऐसा करने पर शरीर को फायदे की जगह नुकसान होने लगता है. आइए जानते हैं बादाम के साइड इफेक्ट्स के बारे में.

जरूरत से ज्यादा बादाम खाने के नुकसान

1. किडनी स्टोन का खतरा

जरूरत से ज्यादा बादाम खाना गुर्दे की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है. इस ड्राई फ्रूट में ओक्सलेट पाया जाता है जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है.

2. हेमरेज

बादाम विटामिन ई का रिस सोर्स है, अगर इस ड्राई फ्रूट को ज्यादा खाएंगे तो विटामिन ओवरडोज हो जाएगा जो हैमरेज जैसी गंभीर बीमारी की वजहों में शामिल है

3. शरीर में बढ़ेगा टॉक्सिन

बादाम के ज्यादा सेवन से शरीर में टॉक्सिंस बढ़ सकते हैं, जो पेट के लिए अच्छा नहीं है. यही वजह है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इसे न खाने की सलाह दी जाती है.

4. कब्ज

बादाम में काफी फाइबर होता है जो पेट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे ज्यादा खाने से कब्ज हो सकता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है.

5. मोटापा

अगर आप वजन बढ़ने से परेशान हैं तो कभी भी ज्यादा बादाम न खाएं क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ेगा और पेट के आसपास चर्बी जमने लगेगी.

6. पोषण मिलने में दिक्कत

अगर कोई इंसान बादाम को अधिक मात्रा में खाता है तो इसमें मौजूद फाइबर के कारण कैल्शियम, आयरन जिंक और मैग्नाशियम के अवशोषण में रुकावट पैदा होती है.

7. सांस की परेशानी

बादाम को लिमिट से ज्यादा खाने से बॉडी में एचसीएन लेवल बढ़ जाता है जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है. इसके अलावा नर्वस ब्रेकडाउन और दम घुटने का भी खतरा पैदा हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

