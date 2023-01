Neem Side Effects: हद से ज्यादा नीम की पत्तियां चबाना खतरनाक, हो सकते हैं ये 4 साइड इफेक्ट्स

Side Effects Of Eating Too Much Neem Leaves: नीम एक प्राकृतिक औषधि है, ये आयुर्वेक गुणों से भरपूर है. बच्चा-बच्चा इसके फायदों के बारे में जानता है, यही वजह है कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना नीम के पत्ते चबाने की सलाह दी जाती है. नीम में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के जरिए कई बीमारियों से बचा जा सकता है. लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो लोग हद से ज्यादा नीम की पत्तियां चबाते हैं, उनकी सेहत को तगड़ा नुकसान हो सकता है. आइए फेमस डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) से जानते हैं इससे क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं.

ज्यादा नीम की पत्तियां चबाने के नुकसान

1. लो ब्लड शुगर लेवल Low Blood Sugar Level

नीम के पत्तियों को चबाना टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है क्योंकि ये खून में ग्लूकोज के स्तर को घटाने में मदद करता है, लेकिन इसके अधिक सेवन से ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो सकता है, जिससे कमजोरी और सिर चकराने की शिकायत हो सकती है.

2. किडनी डैमेज Kidney Damage

रोजाना नीम की एक से दो पत्तियां चबाना काफी है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा सेवन आपकी गुर्दे को नुकसान पहुंच सकता है. कई मामलों में रीजन इंजरी (Renal Injuries) हो सकती है, क्योंकि नीम हद से ज्यादा कड़वा होता है.

3. एलर्जी Allergy

कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ज्यादा नीम के पत्ते चबाने से मुंह में एलर्जी और सूजन का खतरा बढ़ सकता है, हालांकि नीम का इस्तेमाल एलर्जी और रैशेज से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, लेकिन अधिक इस्तेमाल से उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन (testosterone) के स्तर को कम कर सकता है.

4. इनफर्टीलिटी Infertility

चूहों पर की गई रिसर्च से ये बात सामने आई है कि नीम के ज्यादा इस्तेमाल से ओव्यूलेशन (Ovulation) पर बुरा असर पड़ सकता है. साथ ही महिलाओं में मिसकैरेज का भी खतरा बढ़ जाता है. कई अन्य जानवरों पर की गई स्टडीज से ये भी पता चला है कि ये मेल फर्टीलिटी को भी प्रभावित करता है. इसलिए नीम के पत्तों का सेवन सीमित मात्रा में करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

