6 घंटे से कम सोकर खुद को न समझें धाकड़! लंबे समय तक की ये गलती तो शरीर को पड़ जाएंगे लेने के देने
Side Effects of Sleeping Less: भागदौड़ वाली जिंदगी में नींद की समस्या होना आम हो गई है. ऐसे में ज्यादातर लोग रोजाना 6 घंटे से कम की नींद लेने लगते हैं, जो उन्हें नॉर्मल लगता है. लेकिन आपको बता दें, 6 घंटे से कम सोने का आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:41 PM IST
How Many Hours of Sleep is Necessary for Body: आजकल के समय में जहां जिंदगी इतनी तेज हो गई है, स्ट्रेस लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है. वहीं नींद से जुड़ी समस्याएं होने आम बात बन गई है. ऐसे में कई लोग 6 घंटे से काम सोते हैं और उन्हें लगता है कि इससे वे हेल्दी और एक्टिव रह सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है. एक्सपर्ट के अनुसार एक एडल्ट को दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. अगर आप लंबे समय तक 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं, तो इसका असर आपके शरीर और ब्रेन दोनों पर पड़ सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि 6 घंटे से कम नींद लेने से आपके शरीर पर क्या बुरा असर पड़ता है. 

 

कन्सनट्रेशन और मेमोरी पावर पर बुआ असर
लंबे समय तक कम सोने का हमारी बॉडी और शरीर पर असर पड़ सकता है. खासकर जब हम नींद पूरी नहीं करते हैं, तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, जिससे सबसे पहले कन्सनट्रेशन और मेमोरी पावर वीक होने लगता है. आप छोटी-छोटी बातें भूलने लगते हैं और किसी काम में आपको मन नहीं लगता है. इससे पढ़ाई, नौकरी या घर के काम पर भी असर पड़ सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

वीक इम्यूनिटी
आपको बता दें, नींद का सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है. नींद पूरी न होने से हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है. इससे आप जल्दी-जल्दी बीमार पड़ लगते हैं. इसके साथ-साथ सर्दी-खांसी से लेकर वायरल इंफेक्शन तक, ऐसी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती है. 

 

मूड स्विंग और डिप्रेशन
नींद पूरी न होना का सबसे ज्यादा असर आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है. नींद की कमी होने पर मूड स्विंग और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. इससे हर वक्त आपका मूड खराब रहता है. आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, छोटी-छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है. वहीं अगर लंबे समय से आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको मेंटल स्ट्रेस, एंग्यायटी और डिप्रेशन का खतरा भी हो सकता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

