ठंड में मुंह ढककर सोना क्यों है बेहद खतरनाक? खराब नींद के साथ-साथ हो सकते हैं ये नुकसान

Bad Sleeping Habits: सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत से लोग रजाई या कंबल से मुंह ढककर सोते हैं. लेकिन आपको बता दें, ये गर्माहट पाने का ये तरीका आपको अच्छा जरूर लगता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना सेहत और स्किन दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई, नींद की क्वालिटी और स्किन हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है. इस खबर में हम आपको इस आदत के बड़े नुकसान के बारे में बताएंगे.

ऑक्सीजन की कमी

सोते समय चेहरे को कंबल या रजाई से ढकने से ताजी हवा का फ्लो कम हो जाता है. इससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है. इसका नतीजा ये होता है कि बार-बार नींद टूटती है, घुटन महसूस होना और जागने पर सिर भारी लगना. ऐसे में लंबे समय तक ऐसा होने से नींद की क्वालिटी भी काफी खराब हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बॉडी टेम्परेचर बढ़ना

अच्छी नींद के लिए बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल और हल्का ठंडा होना जरूरी है. लेकिन मुंह ढककर सोने से चेहरे के आसपास गर्मी हो जाती है. इससे बेचैनी, ज्यादा पसीना और भारीपन महसूस होता है. कई लोगों को इससे गहरी नींद आने में दिक्कत होती है और नींद पूरी होने के बाद भी थकान महसूस होती है.

खराब नींद, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स

मुंह ढककर सोने से शरीर को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है. इसका असर आपके मेंटल कंडीशन पर पड़ता है. ऐसे लोगों को अक्सर चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, गुस्सा और थकान महसूस होता है. वहीं लंबे समय तक इस आदत से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है.

स्किन के लिए नुकसानदायक

मुंह ढककर सोना आपकी स्किन के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. कंबल के अंदर जब हवा नहीं आता है, तो स्किन को भी हवा नहीं मिलता. इससे पसीना जमा होने लगता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ सकता है. इसका नतीजा ये होता है कि स्किन पर पिपंल्स, एलर्जी, इंफेक्शन, झुर्रियां बढ़ जाती है. वहीं लगातार ऐसा करने से स्किन की नेचुरल ग्लो कम हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.