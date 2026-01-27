सावधान.. गले पर न छिड़के परफ्यूम! थायराइड ग्लैंड और हार्मोनल के लिए है खतरनाक..

Perfume Danger: हम में से बहुत-से लोग रोजाना परफ्यूम या डियोड्रेंट लगाते हैं. लेकिन अब एक नई रिसर्च बता रही है कि इसे कपड़ों के बजाय शरीर पर रोजाना लगाना आपको बीमार कर सकता है. खासकर गले के पास परफ्यूम लगाना सबसे ज्यादा खतरनाक है. यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया और बर्केले के शोधकर्ताओं ने परफ्यूम के शरीर पर असर का विश्लेषण किया. इस खबर में हम आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगे...

गले के लिए सेंसिटिविटी

अक्सर हम परफ्यूम को सीधे गले पर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन इसका असर आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. गले की स्किन शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी पतली और सेंसिटिविटी होती है. इस कारण परफ्यूम में मौजूद सिंथेटिक केमिकल और हानिकारक तत्व स्किन के जरिए बहुत तेजी से सोख लिए जाते हैं. एक बार जब ये केमिकल ब्लड फ्लो में पहुंच जाते हैं, तो ये शरीर की इंटरनल सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिससे एलर्जी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

थायराइड ग्लैंड पर सीधा असर

थायराइड ग्लैंड गले के ठीक सामने होती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट और एनर्जी के लेवल को कंट्रोल करने वाले जरूरी हार्मोन बनाती है. गले पर बार-बार परफ्यूम छिड़कने से इसमें मौजूद 'हार्मोन डिसरप्टर्स' सीधे इस ग्लैंड पर असर करते हैं. इससे शरीर का हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, वजन का तेजी से बढ़ना या घटना और दिल की धड़कन में उतार-चढ़ाव जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

कैसे करें बचाव?

रिसर्चर्स का मानना है कि खुशबू के चक्कर में अपनी सेहत से समझौता करना समझदारी नहीं है. सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि परफ्यूम को सीधे स्किन पर लगाने के बजाय हमेशा अपने कपड़ों पर स्प्रे करें. इससे केमिकल का शरीर से सीधा संपर्क नहीं होता और थायरॉयड जैसी ग्लैंड सुरक्षित रहते हैं. खासकर जिन्हें पहले से थायरॉयड की समस्या है, उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए. इसलिए परफ्यूम शरीर पर नहीं, कपड़ों पर लगाना ही ज्यादा बेहतर है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.