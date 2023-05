Red Chilli: लाल मिर्च का तड़का लगाना पड़ सकता है भारी, जानिए ज्यादा खाने से क्या होगा नुकसान

Why We Shoud Not Eat Too Much Red Chilli Powder: भारत को मसालों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि काफी पुराने समय से ये मुल्क दुनियाभर को स्पाइस की वजह आकर्षित करता रहा है. मसालों की भूमि के लोग भी इसका काफी शौक रखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ आइटम्स का जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसान की वजह बन सकता है. ऐसा ही एक मसाला है लाल मिर्च, जिसे साबुत और पाउडर के फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कुछ लोगों को काफी ज्यादा लाल मिर्च खाने की आदत होती है. उनको ये जानना जरूरी है कि तीखे की ये आदत शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है.