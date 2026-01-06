Advertisement
आप भी ठंड में मूली के परांठे सूंत रहे हैं? माघ महीने में नहीं खानी चाहिए ये सब्जी, जानें आयुर्वेद क्यों देता है चेतावनी!

Radish Side Effects: आप भी माघ के महीने से बड़े ही चाव से मूली के पराठे खा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आयुर्वेद इस मौसम में मूली खाने की सलाह नहीं देता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे, कि इस मौसम में मूली खाने से आपके शरीर में क्या असर पड़ता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:21 PM IST
Eating Radish in Magh Month: क्या आपने कभी सुना है कि माघ महीने में मूली खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? दरअसल आयुर्वेद में मौसम और महीने के अनुसार खान-पान में बदलाव किया जाता है, जिसे 'ऋतुचर्या' भी कहते हैं. ऐसे में माघ का महीना, जो कि (जनवरी-फरवरी) में आता है, इस दौरान कड़ाके की ठंड और ड्राईनेस के कारण कुछ खास चीजों को खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. इनमें एक 'मूली' भी है. अक्सर सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली मूली इस महीने स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस महीने मूली खाने के क्यों परहेज करना चाहिए?

 

कफ दोष का असंतुलना
आयुर्वेद की माने तो मूली ठंडी तासीर की होती है और इसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है. ऐसे में माघ के ठंडे महीने में शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है. वहीं ठंडे मौसम में मूली का सेवन करने से शरीर में 'कफ' तेजी से बढ़ता है. इसका नतीजा ये होता है कि इससे जुकाम, खांसी, सीने में जकड़न और साइनस जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है. खासतौर पर सांस से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को इसे खाने से परहेज करना चाहिए. 

डाइजेशन सिस्टम पर प्रेशर
इस महीने में कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, जिसका हमारे डाइजेशन सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है. दरअसल ठंड में हमारी पाचन क्षमता बॉडी को र्म रखने में ज्यादा मेहनत करती है. ऐसे में मूली पचने में भारी होती है और इस मौसम में इसे कच्चा खाना तो डाइजेशन सिस्टम पर दोगुना प्रेशर बनाता है. इसके साथ-साथ आयुर्वेद की माने तो इस मौसम में ज्यादा मूली  के सेवन से पेट में कीड़ों की समस्या भी बढ़ सकती है. नतीजा ये होता है कि इसके सेवन से पेट दर्द, गैस बनने लगती है.

 

इंफेक्शन और वायरल फीवर
मूली के ज्यादा सेवन से बॉडी की इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है. माघ की सर्द हवाओं में ठंडी तासीर वाली मूली शरीर को और भी ज्यादा ठंडा कर देती है, जिससे 'वायरल फीवर' का खतरा भी बढ़ता है. आयुर्वेद इस मौसम में उन चीजों का सेवन करने की सलाह देता है, जो बॉडी को एनर्जी और गर्माहट दें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

