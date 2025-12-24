साइड पार्टिंग या सेंटर पार्टिंग, जानें एक छोटी सी लाइन कैसे बदल सकती है आपकी पूरी पर्सनैलिटी

Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलसाइड पार्टिंग या सेंटर पार्टिंग, जानें एक छोटी सी लाइन कैसे बदल सकती है आपकी पूरी पर्सनैलिटी

बालों की स्टाइलिंग में लोग अक्सर हेयरकट और हेयर कलर पर ज्यादा ध्यान देते हैं. पर एक छोटी सी चीज जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं वो है बालों की पार्टिंग. साइड पार्टिंग हो या सेंटर पार्टिंग ये सिर्फ बालों की लाइन नहीं होती बल्कि आपके पूरे लुक और पर्सनैलिटी पर असर डालती है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:17 AM IST
आजकल बहुत से लोग बालों के हेयरस्टाइल और कलर पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, पर कई बार आपने महसूस किया होगा कि वही कपड़े वही मेकअप होने के बावजूद सिर्फ पार्टिंग बदलने से आप बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं. यही वजह है कि हेयर पार्टिंग को ब्यूटी एक्सपर्ट्स लुक का साइलेंट गेम चेंजर मानते हैं. साइड पार्टिंग और सेंटर पार्टिंग दोनों का ही असर सिर्फ चेहरे की बनावट पर नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है. चेहरे की शेप के अनुसार सही पार्टिंग आपके फेस को बैलेंस कर सकती है और आपको ज्यादा आकर्षक लुक दे सकती है. आज हम आपको बताएंगे कैसे पार्टिंग की एक छोटी सी लाइन कैसे आपके पूरे लुक और पर्सनैलिटी को बदल सकती है.

सेंटर पार्टिंग 
बालों की पार्टिंग चेहरे के शेप को बैलेंस करने का काम करती है. सेंटर पार्टिंग चेहरे को बराबर हिस्सों में बांट देती है जिससे चेहरे के फीचर्स ज्यादा साफ नजर आते हैं. यही वजह है कि सेंटर पार्टिंग अक्सर क्लासिक और एलिगेंट लुक देती है. आज के युवा सेंटर पार्टिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ये लुक उन लोगों पर ज्यादा सूट करता है जिनका फेस शेप ओवल या बैलेंस्ड होता है. सेंटर पार्टिंग आपको मैच्योर और कॉन्फिडेंट भी दिखा सकता है.

साइड पार्टिंग
बालों की साइड पार्टिंग चेहरे में हल्का सा ड्रामा ऐड करने का काम करती है. ये चेहरे को सॉफ्ट लुक देती है और कई बार फेस को स्लिम भी दिखाती है. साइड पार्टिंग उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जिनका फेस राउंड या चौड़ा होता है. इस पार्टिंग से चेहरे के एक हिस्से पर फोकस कम हो जाता है और लुक ज्यादा एलिगेंट नजर आने लगता है.

पर्सनैलिटी 
हेयर पार्टिंग का चेहरे के साथ ही आपकी पर्सनैलिटी पर भी बेहद असर डालता है. सेंटर पार्टिंग पसंद करने वाले लोग अक्सर सादगी और बैलेंस को पसंद करते हैं. वहीं साइड पार्टिंग चुनने वाले लोग ज्यादा फ्री स्पिरिट और एक्सपेरिमेंटल माने जाते हैं. उन्हें बदलाव पसंद होता है और वे अपने लुक के साथ खेलना जानते हैं.

इंस्टेंट मेकओवर
बालों की पार्टिंग बदलने से कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ता है. जब लोग खुद को आईने में नया देखते हैं तो अपने आप अच्छा महसूस करते हैं. ये छोटा सा बदलाव आपके मूड को भी फ्रेश कर सकता है. यही कारण है कि बिना हेयरकट या मेकअप के भी पार्टिंग बदलकर लोग इंस्टेंट मेकओवर महसूस करते हैं. आजकल बहुत से लोग अपने अलग-अलग लुक के साथ तरह-तरह की पार्टिंग ट्राई करना पसंद करते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Hair partingside partingcenter parting

