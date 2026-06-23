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क्या प्यार का रिश्ता सच्चा है या बस टाइम पास? इन इशारों से खुल जाएगी पोल

कई बार हम ऐसे रिश्ते में होते हैं जहां हमें अंदर से समझ नहीं आता है कि सामने वाला हमारे साथ प्यार में है या फिर हमारे साथ टाइम पास कर रहा है.

Written ByShilpa
Published: Jun 23, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:01 PM IST
क्या प्यार का रिश्ता सच्चा है या बस टाइम पास? इन इशारों से खुल जाएगी पोल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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