किडनी डैमेज होने पर सुबह-सुबह दिखते हैं ये लक्षण, संकेत दिखते ही कराएं चेकअप!

शरीर में किसी भी तरह की परेशानी होने पर शरीर कुछ संकेतों की मदद से चेतावनी देना शुरू कर देता है. किडनी डैमेज होने पर भी शरीर कुछ चेतावानी देना शुरू कर देता है. किडनी डैमेज होने पर सुबह-सुबह किडनी डैमेज के लक्षण नजर आते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:16 PM IST
किडनी शरीर का जरूरी अंग है. यह शरीर में फिल्टर का काम करता है. किडनी में किसी भी तरह की समस्या होने पर पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है. किडनी डैमेज होने पर शरीर पर कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षण की पहचान कर किडनी को डैमेज होने से बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं किडनी डैमेज होने पर सुबह-सुबह कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं. 

चेहरे पर सूजन 
किडनी में खराबी होने पर सुबह-सुबह लक्षण नजर आते हैं. जब किडनी सही से काम नहीं करती है तो शरीर में एक्स्ट्रा सोडियम और पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, ऐसे में ये फ्लूइड शरीर के टिश्यूज में जमा होने लगते हैं जिसे मेडिकल टर्म में एडिमा कहा जाता है. रातभर लेटे रहने की वजह से यह फ्लूइड चेहरे, खासतौर पर आंखों के आसपसा जमा होने लगते हैं और चेहरे पर सूजन आ जाती है. अगर आपके चेहरे पर लंबे समय से सूजन नजर आ रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

सुबह-सुबह जी मिचलाना 
किडनी के खराब होने पर शरीर में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है. इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं. ये यूरिया पाचन तंत्र में जमा हो जाता है जिस वजह से सुबह सुबह जी मिचलाना, उबकाई और उल्टी आने की समस्या हो जाती है. सुबह-सुबह जी मिचलाना या फिर उल्टी जैसा मन होने की समस्या को नजरअंदाज ना करें, लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

पेशाब में बदलाव 
सुबह के पहले पेशाब पर खास ध्यान देना चाहिए. सुबह-सुबह अगर पेशाब में झाग बनता है तो यह पेशाब में प्रोटीन का रिसाव हो संकेत होता है जो कि किडनी डैमेज का बड़ा लक्षण है. पेशाब के रंग में बदलाव जैसे पेशाब का रंग डार्क पीला, भूरा रंग का होना किडनी संबंधी समस्या का संकेत हो सकता है. इसके अलावा पेशाब में खून आना भी किडनी डैमेज का गंभीर संकेत हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

