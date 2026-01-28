दिखावे के पीछे का सच! Narcissist इंसान की ये 5 आदतें रिश्तों को कर देती हैं खोखला

आज के समय में खुद से प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करने वाले लोगों को पॉजिटिव माना जाता है. पर जब यही प्यार दिखावे और खुद को सबसे ऊपर रखने की आदत में बदल जाए तो ये नार्सिसिज्म का रूप ले लेता है. Narcissist इंसान बाहर से बहुत आकर्षक और कॉन्फिडेंट दिख सकता है लेकिन अंदर से वो रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है.
Trending Photos
आजकल बहुत से लोग खुद की खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं. बहुत से लोग ऐसे में कई बार अपने रिश्तों को अंदर के खोखला कर देते हैं. नार्सिसिज्म एक ऐसा व्यवहार है जिसमें इंसान खुद को सबसे बेहतर समझता है और दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देता है. Narcissist व्यक्ति रिश्तों में कंट्रोल चाहता है और हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है. आज हम आपको बताएंगे Narcissist इंसान के 5 ऐसे लक्षण के बारे में जो लोगों के रिश्तों को खराब कर सकता है.
खुद को सबसे ऊपर रखना
Narcissist इंसान की पहली आदत होती है खुद को सबसे ऊपर रखने की कई बार इसे सेल्फ लव से भी जोड़ कर देखा जाता है पर कई बार ये रिश्तों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है. ऐसे लोग हर बातचीत और हर फैसले में खुद को सेंटर में रखते हैं. रिश्ते में सामने वाला क्या चाहता है या क्या महसूस करता है इसकी उन्हें ज्यादा परवाह नहीं होती है. बहुत से लोग धीरे धीरे पार्टनर को ये महसूस होने लगता है कि उसके फिलिंग्स की कोई अहमियत नहीं है.
जरूरत से ज्यादा तारीफ की चाह
Narcissist इंसान हर समय चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करते रहे और उसे खास महसूस कराएं. हालांकि वो इंसान अपने करिबियों के लिए कुछ भी खास नहीं करता है. कई बार अगर लोग Narcissist लोगों को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं तो वो नाराज या चिड़चिड़ा हो जाता है. कई बार वो सामने वाले को गिल्ट फील कराता है ताकि उसे फिर से अटेंशन मिल सके. हालांकि बहुत केस में ऐसा भी देखा जाता है कि इंसान को इस बात की समझ ही नहीं होती है कि उसका बिहेवियर नार्सिसिज्म का रूप ले चुका है.
गलती कभी न मानना
ऐसा इंसान जो नार्सिसिज्म का शिकार है वो कितना भी गलत क्यों न हो जाए लेकिन वो जिम्मेदारी लेने से बचता है. वो या तो हालात को दोष देता है या सामने वाले को इसका गुनहगार बना देता है. इससे रिश्ते में भरोसा टूटने लगता है क्योंकि हर समस्या का बोझ एक ही इंसान पर आ जाता है. कई बार लोगों को लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकते हैं.
इमोशनल मैनिपुलेशन
ऐसे लोग जो नार्सिसिज्म से पिढ़ित है वो सामने वाले के इमोशंंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं. कभी प्यार दिखाकर तो कभी दूरी बनाकर वो कंट्रोल बनाए रखता है. सामने वाला कन्फ्यूज रहता है और खुद को ही गलत समझने लगता है. यह स्थिति मानसिक रूप से बहुत थकाने वाली होती है और कई लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं.
हमदर्दी की कमी
Narcissist इंसान को सामने वाले के दर्द या परेशानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. अगर किसी बात से उसे फायदा नहीं हो रहा तो वो उस इमोशन को नजरअंदाज कर देता है. ऐसे रिश्तों में इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है और कई बार तरह-तरह की मेंटल प्राब्लेम का शिकार हो जाता है.