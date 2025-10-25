Advertisement
trendingNow12974955
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नाखून पर दिखते हैं विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण, ना करें अनदेखी!

नाखून ना केवल हाथों की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि यह हमारी सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है. नाखून को देखकर हम अपनी सेहत के बारे में पता लगा सकते हैं. आइए जानते हैं नाखून पर विटामिन बी 12 की कमी का संकेत. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाखून पर दिखते हैं विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण, ना करें अनदेखी!

नाखून को सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये हाथों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, लेकिन सुंदर नाखून सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि हमारी हेल्थ का भी संकेत देते हैं.नाखूनों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि शरीर में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं. इसलिए आयुर्वेद में नाखून को शरीर का आईना भी कहा जाता है.नाखून केराटिन और क्यूटिकल से बनता है, जो बाल और त्वचा के ऊतकों को बनाने में सहायक है. यह प्रोटीन नाखून के ऊपरी हिस्से की रक्षा करता है और चोट लगने पर घाव को जल्दी भरने में मदद करता है. इसके साथ ही क्यूटिकल नाखून को त्वचा से जोड़े रखने का काम करता है और बैक्टीरिया और फंगस को त्वचा के अंदर जाने से रोकता है. इसे नाखून और स्किन का बॉडीगार्ड कहा जाता है.

नाखून बेहद जरूरी है 
नाखून हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं. नाखून की वजह से ही हमारी उंगलियों की ऊपरी सतह सुरक्षित रहती है. ये चोट और संक्रमण से उंगलियों को बचाती है. इसके अलावा नाखूनों की मदद से उंगलियों की पकड़ मजबूत होती है, जिससे वे सख्त और भारी चीज का भार उठा सकती हैं.

विटामिन बी 12 की कमी 
ऐसे में नाखून की देखभाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें कई तरह के संकेत देते हैं. अगर नाखून पीले हैं तो फंगल इंफेक्शन या लिवर से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, और अगर ये सफेद हैं तो खून की कमी, विटामिन बी 12 की कमी और फोलिक एसिड की कमी को दिखाते हैं. नाखून पर अचानक बनने वाली रेखाएं थायराइड का संकेत देती हैं. ऐसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे करें नाखून की देखभाल 
नाखूनों की देखभाल करना भी बहुत आसान है. घर पर कुछ घरेलू नुस्खों से नाखूनों और हाथ दोनों की देखभाल की जा सकती है. नींबू और जैतून के तेल से नाखूनों की देखभाल की जा सकती है. थोड़े से नींबू में जैतून का तेल मिलाकर नाखूनों की मालिश करें और कुछ देर डुबोकर रखें, इससे पीलापन दूर होता है. इसके अलावा नारियल या बादाम के तेल का लेप करने से भी नाखून मजबूत बनते हैं.

विटामिन डी और कैल्शियम डाइट लें 
आहार में बदलाव लाकर भी नाखूनों की देखभाल की जा सकती है. नाखून को हड्डियों से जोड़कर देखा गया है. आयुर्वेद में माना गया है कि जब हड्डियां कमजोर होती हैं, तो नाखून टूटने लगते हैं. ऐसे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम लें और शरीर में विटामिन डी की कमी न होने दें. शरीर में कैल्शियम का अवशोषण तभी होता है जब विटामिन डी सही मात्रा में हो.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

जोड़ों के दर्द से तुरंत मिलेगी राहत, बस गठिया मरीज रोजाना करें ये योगासन!

 

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया
CM Omar Abdullah News
विधायक 28 तो भाजपा को वोट 32 कैसे? उमर अब्दुल्ला के चाय-पकौड़े का स्वाद फीका हो गया