हर वक्त थकान, कमजोरी और सुस्ती ने कर दिया है परेशान; विटामिन D की कमी हो सकता है कारण, पहचाने इसके लक्षण
Signs of Vitamin D Deficiency: विटामिन D की कमी के लक्षण काफी कॉमन होते हैं. इसलिए आमतौर पर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं. लेकिन धीरे-धीरे करके इसका असर आपकी बॉडी पर बुरी तरह से पड़ सकता है. इस खबर में हम आपको इसके लक्षणों के बारे में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:30 PM IST
Vitamin D Deficiency Symptoms: विटामिन D धूप के संपर्क में आने से हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से बनता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है. शरीर में विटामिन D के कई रोल होते हैं, यह हड्डियों को मजबूत करने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम की मजबूती और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करता है. लेकिन आज के समय में अक्सर शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है, जो कि शरीर में कई समस्याओं का कारण बन जाता है. ऐसे में विटामिन D की कमी के लक्षणों को पहनचानना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको विटामिन D की कमी के लक्षण बताएंगे. 

 

लगातार थकान और कमजोरी
अगर आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो यह विटामिन D की कमी के कारण हो सकता है. बिना कोई भारी काम किए भी कई बार कुछ लोगों को थकान जैसा महसूस होता है. इसके साथ-साथ शरीर में एनर्जी की कमी और लगातार सुस्ती जैसा भी महसूस होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए. 

हड्डियों और मसल्स में दरमद
विटामिन D की कमी से कई बार हड्डियों और मसल्स में दर्द शुरू हो सकता है. दरअसल हड्डियों और मसल्स की मजबूती के लिए विटामिन D की जरूरत होती है. ऐसे में शरीर में इसकी कमी से हड्डियों में दर्द, पीठ दर्द और मसल्स में जकड़न या ऐंठन की समस्या हो सकती है. वहीं लंबे समय तक इन लक्षणों को इग्नोर करने से हड्डी कमजोर भी हो जाता है. 

 

इम्यूनिटी की कमी
आपको बता दें, विटामिन D आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है. ऐसे में इसकी कमी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और व्यक्ति बार-बार बीमार पड़ने लगता है. ऐसे में बार-बार सर्दी, खांसी, बुखार या इंफेक्शन जैसी समस्याएं होने लगती हैं. 

 

मूड स्विंग्स और डिप्रेशन
रिसर्च की माने को विटामिन D की कमी का मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है. कई बार शरीर में इसकी कमी से चिड़चिड़ापन, चिंता, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

 

बाल झड़ना और स्किन की समस्या
अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और स्किन भी ड्राई रहती है, तो भी शरीर में विटामिन D की कमी के कारण हो सकता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Vitamin D deficiencysigns of vitamin d deficiency

;