क्या आपको भी पार्टनर पर होता है चीटिंग का शक? इन संकेतों पर दें ध्यान

कोई भी रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका हुआ है. जब पार्टनर के व्यवहार पर अचानक बदलाव आता है तो मन में कई तरह के सवाल उठने लग जाते हैं. जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं. ऐसे में लगता है कि पार्टनर कुछ छिपा रहा है.
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कोई भी रिश्ता प्यार और भरोसे पर टिका होता है. लेकिन जब पार्टनर अचानक बदल जाता है तो मन में रिश्ते के टूटने की भावना आती है. ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता है कि यह केवल उनके मन का वहम या फिर उनका पार्टनर सच में उनसे कुछ छिपा रहा है. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर चीट क रहा है तो हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं उन संकेत के बारे में.
अगर आपका पार्टनर अचनाक अपने फोन का पासर्वड बदल देता है या फिर नोटिफिकेशन को छिपाने लगता है या फोन को हमेशा नीचे रखता है. बात करते-करते मैसेज डिलीट करता है. बहाना बनाकर फोन आपसे दूर रखता है तो यह भी चीटिंग का संकेत हो सकता है.
ऑफिस के नाम पर अक्सर देर रात तक बाहर रहना, दोस्तों के साथ काम और मीटिंग का बहाना बनाकर प्लान बदल देना भी चीटिंग का एक संकेत हो सकता है.
जब कोई इंसान कहीं बिजी होता है तो वह अपने पार्टनर से दूर होना शुरू कर देता है. दिनभर बातें शेयर ना करना, बातों में दिलचस्पी ना लेना और छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाना भी चीटिंग का संकेत हो सकता है
बिना किसी खास वजह के अचानक खुद को ग्रूम करना, नया हेयरस्टाइल और अचानक जिम जॉइन करना भी चीटिंग का संकेत हो सकता है. परफ्यूम का ज्यादा इस्तेमाल करना भी किसी दूसरे इंसान को इंप्रेस करने की कोशिश होती है. ये संकेत भी पार्टनर के चीटिंग है.
चीटिंग करने वाले लोग अक्सर खुद को बचाने के लिए पार्टनर पर ही उंगली उठाने लगते हैं. उनपर ही चीटिंग का आरोप लगाते हैं
सोशल मीडिया से पुरानी फोटो को हटा देना, आपको टैग ना करना, अचानक किसी दूसरे की पोस्ट पर एक्टिव होना.
अचानक खर्च बढ़ जाता है, बैंक स्टेटमेंट्स या बिल्स में होटल में ज्यादा खर्च करना भी चीटिंग करने का संकेत हो सकता है.
खुलकर बात करना चाहिए. शांत रहकर अपने पार्टनर के इमोशनल को समझना चाहिए.
किसी भी घटना को देखकर फैसला ना निकालें.
अगर आपकी बातचीत से बात नहीं बन रही है तो आप कपल्स थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद ले सकते हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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