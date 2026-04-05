आपका बच्चा तो नहीं हो रहा है Bullying का शिकार? इन संकेतों के दिखने पर बिल्कुल भी ना करें इग्नोर

Child Bullying Signs: बात जब-जब बच्चों की आती है, तो माता-पिता को उनका अच्छे से ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. वो कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं इन सभी चीजों के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है. बच्चों के बीच बुलिंग की समस्या भी काफी बार देखने को मिलती है जिसको हमको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वरना ये बाद में जाकर खतरनाक साबित हो सकता है. बच्चें स्कूल हो या बाहर इसके शिकार कहीं भी हो सकते हैं. कई बार चीजें माता-पिता तक नहीं पहुंच पाती है. बच्चे काफी ज्यादा डर और दवाब के कारण इस चीज को सहते रहते हैं.



पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चें के हर बदलाव को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उनको समय रहते ही कुछ संकेतों को पहचान लेना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए. आज आपको कुछ चीजों के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से आप पहचानकर आसानी से कर सकते हैं.



बच्चों के साथ बुलिंग के संकेत



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1. पढ़ाई में मन ना लगना

अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई में पहले काफी ज्यादा अच्छा था लेकिन अब उसकी इन चीजों में गिरावट आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. इनकी इन चीजों को समझकर उनके साथ रहना है.



2. व्यवहार में अचानक बदलाव

व्यवहार में अचानक से बदलाव आना काफी सारी चीजों का संकेत हो सकता है लेकिन अगर ये आपके बच्चों के साथ हो रहा है, तो इसको आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है. यह बुलिंग का संकेत हो सकता है.



3. बाहर जाने से डर या बहाने बनाना

अगर आपका बच्चा बाहर जाने से डर या बहाने बनाता है लेकिन पहले वो खुशी-खुशी जाता था तो आपको समझना चाहिए और उनसे प्यार से इस बारे में पूछना चाहिए.



4. ऑनलाइन व्यवहार

आपका ऑनलाइन बुलिंग भी तेजी से वायरल हैं और काफी लोग इसका शिकार भी हैं अगर आपका बच्चा भी इस चीज से जूझ रहा है, तो फोन या इंटरनेट से दूर भागेगा.



5. इमोशनल बदलाव

अगर आपके बच्चें में इमोशनल बदलाव नजर आते हैं, तो भी आपको समझ जाना चाहिए. घबराया हुआ या परेशान रहने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)