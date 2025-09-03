Gen Z को खूब भा रहा है साइलेंट कैफे कल्चर, भारत में तेजी से बढ़ रहा है इसका क्रेज
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Gen Z को खूब भा रहा है साइलेंट कैफे कल्चर, भारत में तेजी से बढ़ रहा है इसका क्रेज

Silent Cafe Trend: सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के ट्रेंड्स वायरल होते रहते हैं. शहरों की भीड़-भाड़ और डिजिटल दुनिया के बढ़ते शोर के बीच अब भारत में एक नया ट्रेंड बेहद तेजी से पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है साइलेंट कैफे कल्चर. आज हम आपको बताएंगे बड़े शहरों में नई पीढ़ी के बीच ये ट्रेंड क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:28 AM IST
Gen Z को खूब भा रहा है साइलेंट कैफे कल्चर, भारत में तेजी से बढ़ रहा है इसका क्रेज

Silent Cafe Gen Z: नई पीढ़ी यानी कि Gen Z के बीच आजकल तरह-तरह के ट्रेंड्स काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. शहर की भागदौड़ और शोरगुल भरी जिंदगी के बीच युवा सुकून और शांति की तलाश में अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. जिनमें से एक है साइलेंट कैफे. कैफे का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बातचीत, म्यूजिक, मस्ती और स्वादिष्ट डिशेज का ख्याल आता है. साइलेंट कैफे ऐसे कैफे होते हैं जहां लोग बिना बात किए चुपचाप बैठकर अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं या फिर अपने ख्यालों में गुम होकर अपने विचारों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. ऐसे कैफे में न तो तेज म्यूजिक होता है और न ही लोगों की बातचीत की ज्यादा आवाज आती 
क्यों बढ़ रहा है साइलेंट कैफे का ट्रेंड
आजकल की नई जेनरेशन अपने काम और पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा बिजी होने के कारण अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती है. ऑफिस और घर के बीच लगातार भागदौड़ में शांति अब एक लग्जरी बन गई है. ऐसे में साइलेंट कैफे आजकल के युवाओं को एक पर्सनल स्पेस देता है जहां वे शांति से बैठकर खुद को दुनिया के शोरगुल से दूर रखकर अपना काम कर सकें.

मी टाइम
सोशल मीडिया से लगातार थकी हुई युवा पीढ़ी डिजिटल डिटॉक्स की ओर भी जाती नजर आ रही है. साइलेंट कैफे ऐसे लोगों को स्क्रीन से दूरी बनाने का मौका भी देता है, साथ ही उन्हें एहसास कराता है कि खुद के लिए मी टाइम कितना ज्यादा महत्व रखता है.

क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स
स्टूडेंट्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के बीच साइलेंट कैफे का ट्रेंड बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. लोग यहां बैठकर एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करना भी पसंद करते हैं. राइटर्स और आर्टिस्ट्स के लिए भी ये जगह फोकस बढ़ाने के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है.

बहुत से लोग सोचते हैं कि साइलेंट कैफे में बातचीत नहीं होगी तो लोग वहां जाकर क्या करेंगे, पर बहुत से लोग अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ साइलेंट कैफे में बैठकर किताबें पढ़ना, कॉफी का आनंद लेना और अपने काम पूरे करना बेहद पसंद करते हैं. खासकर यह ट्रेंड आजकल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में तेजी से वायरल हो रहा है. भारत के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में लोग साइलेंट कैफे कल्चर को बेहद पसंद कर रहे हैं.

author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

silent cafe culturegen z viral cafe trendGen Z Generation

