साइलेंट ब्रेक या सिस्टम से बगावत! जानें Gen Z के बीच ट्रेंड में क्यों है ये साइलेंट क्विटिंग कल्चर

Silent Quitting Culture: आज की युवा पीढ़ी यानी Gen Z काम के मामले में पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग सोच रखती है. पुराने जमाने में बहुत से लोग काम को ही जिंदगी मानते थे वहीं आज की युवा पीढ़ी अपने काम और निजी जीवन के बीच एक साफ लाइन खींचना पसंद करती है. इन सब के बीच आजकल Gen Z  के बीच एक टर्म खूब वायरल हो रहा है जो है साइलेंट क्विटिंग कल्चर. 

 

आजकल की यंग जेनरेशन नौकरी करने के मामले में पुराने जमाने के लोग से काफी अलग है. पहले के समय में लोग काम और नौकरी को ही अपना जीवन मान लेते थे पर आजकल की Gen Z जनरेशन ये समझ चुकी है कि नौकरी ही उनकी जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है. ऑफिस के बाद ईमेल चेक करना, हर वक्त फोन पर काम की बात करना या ओवरटाइम काम करना आजकल के जनरेशन के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है. आजकल Gen Z के काम करने के तरीकों की खूब चर्चा होती है और इसी सबमें एक शब्द काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो है साइलेंट क्विटिंग. आज हम आपको बताएंगे आखिर इस शब्द का मतलब क्या है.

क्या है साइलेंट क्विटिंग
साइलेंट क्विटिंग का सीधा मतलब नौकरी छोड़ना नहीं बल्कि सिर्फ उतना ही काम करना है जितना जरूरी है जितने काम के लिए उसे पैसे मिल रहे हैं. कई लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहें हैं जिसमें वो ऑफिस के टाइम में काम करने के बाद अपने पर्सनल लाइफ को वक्त देते है. ऑफिस के शिफ्ट के बाद अगर कोई जरूरी काम भी होता है तो लोग इसे इगनोर करते हैं. इस ट्रेंड की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी जहां कई युवाओं ने अपनी थकान और वर्क कल्चर से ऊब का इस कल्चर को बढ़ावा दिया और अब धीरे-धीरे ये एक ग्लोबल चर्चा का विषय बन गया और अब भारत में भी Gen Z इस सोच को अपनाने लगे हैं.

युवा पीढ़ी की नई सोच
आज की युवा पीढ़ी के लिए करियर तो जरूरी है ही लेकिन मेंटल पीस भी उससे भी ज्यादा अहम है. Gen Z चाहती है कि काम का मजा जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने के मौके की तरह लिया जाए.कई लोगों का ये मानना है कि वो नौकरी पैसों के लिए कर रहें हैं ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके. पर काम को ही जिंदगी मान लेना गलत है. इसी सोच के वजह से आजकल लोगों के बीच साइलेंट क्विटिंग का ट्रेंड जोरों शोरों से वायरल हो रहा है. Gen Z का ये मानना है कि नौकरी के बाद अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ भी टाइम बिताना उतना ही जरूरी है जितना पैसे कमाना है. 

टॉक्सिक वर्कप्लेस
आजकल वर्कप्लेस पर लगातार टारगेट, डेडलाइन और परफॉर्मेंस का दबाव लोगों को थका देता है. कई बार एंप्लॉय शारीरिक रूप से तो काम करते हैं लेकिन मानसिक रूप से काम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. यही से साइलेंट क्विटिंग की शुरुआत होती है. ये एक तरह का रिएक्शन है उस सिस्टम के खिलाफ जो सिर्फ काम के घंटों को गिनता है लेकिन इंसान की मेहनत और भावनाओं को नहीं समझता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

