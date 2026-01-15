हंसते चेहरे, भारी मन और अनकहा तनाव! जानें युवाओं में क्यों बढ़ रहा है साइलेंट स्ट्रेस का खतरा

आजकल बहुत से लोगों को लाइफ में दिखावा करने की आदत हो गई है. लोग अपनी जिंदगी को इतना परफेक्ट दिखाना चाहते हैं कि वो आज में जीना भूल जाते हैं. आज के युवा तेजी से बदलती दुनिया में खुद को साबित करने की भागदौड़ में लगे हुआ हैं. अच्छे नंबर लाना, अच्छी नौकरी पाना, परफेक्ट दिखना और हर हाल में खुश नजर आना एक तरह का अनकहा दबाव बन चुका है. यही दबाव धीरे धीरे साइलेंट स्ट्रेस का रूप ले लेता है. इसमें लोग थका हुआ महसूस तो करते है लेकिन वजह समझ नहीं पाते हैं. ये तनाव बिना शोर किए धीरे धीरे मन और शरीर को नुकसान पहुंचाता है. लोग बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दबाव में जी रहे होते हैं.

क्या है साइलेंट स्ट्रेस

साइलेंट स्ट्रेस एक ऐसा मानसिक तनाव है जिसमें लोग अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करते हैं. पढ़ाई, करियर, रिश्ते, सोशल मीडिया का दबाव और भविष्य की चिंता इसके बड़े कारण हैं. समय पर पहचान न होने पर ये डिप्रेशन, एंग्जायटी और शारीरिक समस्याओं में बदल सकता है. इससे बचाव का एक मात्र रास्ता सही लाइफस्टाइल और खुलकर बात करना है.

लक्षण क्या हैं

साइलेंट स्ट्रेस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसके लक्षण साफ नजर नहीं आते हैं. व्यक्ति हंसता है दोस्तों के साथ समय बिताता है काम भी करता है लेकिन अंदर से बेचैनी , खालीपन और डर महसूस करता है. रात को नींद न आना, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, लगातार सिरदर्द या थकान भी इसके संकेत हो सकते हैं. कई बार भूख कम या ज्यादा लगना और खुद पर हर समय शक करना भी इसी का हिस्सा होता है. बहुत से लोग हर बात की काफी ज्यादा टेंशन लेते हैं और खुलकर किसी से भी बातें नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में लगातार साइलेंट स्ट्रेस का खतरा बढ़ता चला जाता है. कई बार साइलेंट स्ट्रेस की वजह से लोगों में डिप्रेशन, एंग्जायटी और ब्लड प्रेशन की भी समस्या देखी जाती है. लंबे समय तक साइलेंट स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों में हार्मोनल गड़बड़ी, पाचन की समस्या और कमजोर इम्यूनिटी भी देखी जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ रहे हैं साइलेंट स्ट्रेस के मरीज

यंगस्टर्स में इसके बढ़ने का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया है. दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद की तुलना करना बेहद ही आम हो गया है. इससे लोगों को ये लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं. इसके अलावा करियर की अनिश्चितता, रिश्तों में अस्थिरता और परिवार की उम्मीदें भी मानसिक दबाव बढ़ाती हैं. कई युवा ये सोचकर चुप रहते हैं कि उनकी परेशानी छोटी है या कोई समझ नहीं पाएगा. बहुत से लोग अपने दोस्तों तक से ये बातें शेयर करने से कतराते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें