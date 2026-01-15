Advertisement
trendingNow13074845
Hindi Newsलाइफस्टाइलहंसते चेहरे, भारी मन और अनकहा तनाव! जानें युवाओं में क्यों बढ़ रहा है साइलेंट स्ट्रेस का खतरा

हंसते चेहरे, भारी मन और अनकहा तनाव! जानें युवाओं में क्यों बढ़ रहा है साइलेंट स्ट्रेस का खतरा

Silent Stress: आजकल सोशल मीडिया की चमकती तस्वीरें, हंसते चेहरे और एक्टिव लाइफस्टाइल युवाओं की पहचान बन गई है. पर इस मुस्कान के पीछे कई बार ऐसा तनाव छुपा होता है जो दिखाई नहीं देता है और इसे ही साइलेंट स्ट्रेस कहा जाता है. आजकल बहुत से युवा साइलेंट स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं जिस वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हंसते चेहरे, भारी मन और अनकहा तनाव! जानें युवाओं में क्यों बढ़ रहा है साइलेंट स्ट्रेस का खतरा

आजकल बहुत से लोगों को लाइफ में दिखावा करने की आदत हो गई है. लोग अपनी जिंदगी को इतना परफेक्ट दिखाना चाहते हैं कि वो आज में जीना भूल जाते हैं. आज के युवा तेजी से बदलती दुनिया में खुद को साबित करने की भागदौड़ में लगे हुआ हैं. अच्छे नंबर लाना, अच्छी नौकरी पाना, परफेक्ट दिखना और हर हाल में खुश नजर आना एक तरह का अनकहा दबाव बन चुका है. यही दबाव धीरे धीरे साइलेंट स्ट्रेस का रूप ले लेता है. इसमें लोग थका हुआ महसूस तो करते है लेकिन वजह समझ नहीं पाते हैं. ये तनाव बिना शोर किए धीरे धीरे मन और शरीर को नुकसान पहुंचाता है. लोग बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दबाव में जी रहे होते हैं. 

क्या है साइलेंट स्ट्रेस
साइलेंट स्ट्रेस एक ऐसा मानसिक तनाव है जिसमें लोग अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करते हैं. पढ़ाई, करियर, रिश्ते, सोशल मीडिया का दबाव और भविष्य की चिंता इसके बड़े कारण हैं. समय पर पहचान न होने पर ये डिप्रेशन, एंग्जायटी और शारीरिक समस्याओं में बदल सकता है. इससे बचाव का एक मात्र रास्ता सही लाइफस्टाइल और खुलकर बात करना है. 

लक्षण क्या हैं
साइलेंट स्ट्रेस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसके लक्षण साफ नजर नहीं आते हैं. व्यक्ति हंसता है दोस्तों के साथ समय बिताता है काम भी करता है लेकिन अंदर से बेचैनी , खालीपन और डर महसूस करता है. रात को नींद न आना, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, लगातार सिरदर्द या थकान भी इसके संकेत हो सकते हैं. कई बार भूख कम या ज्यादा लगना और खुद पर हर समय शक करना भी इसी का हिस्सा होता है. बहुत से लोग हर बात की काफी ज्यादा टेंशन लेते हैं और खुलकर किसी से भी बातें नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में लगातार साइलेंट स्ट्रेस का खतरा बढ़ता चला जाता है. कई बार साइलेंट स्ट्रेस की वजह से लोगों में डिप्रेशन, एंग्जायटी और ब्लड प्रेशन की भी समस्या देखी जाती है. लंबे समय तक साइलेंट स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों में हार्मोनल गड़बड़ी, पाचन की समस्या और कमजोर इम्यूनिटी भी देखी जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ रहे हैं साइलेंट स्ट्रेस के मरीज
यंगस्टर्स में इसके बढ़ने का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया है. दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद की तुलना करना बेहद ही आम हो गया है. इससे लोगों को ये लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं. इसके अलावा करियर की अनिश्चितता, रिश्तों में अस्थिरता और परिवार की उम्मीदें भी मानसिक दबाव बढ़ाती हैं. कई युवा ये सोचकर चुप रहते हैं कि उनकी परेशानी छोटी है या कोई समझ नहीं पाएगा. बहुत से लोग अपने दोस्तों तक से ये बातें शेयर करने से कतराते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

silent stressyoungsters mental health

Trending news

बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई में 227 वार्डों के लिए वोटिंग 7:30 बजे से शुरू, मतदाता चुनेंगे अपना पार्षद
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई में 227 वार्डों के लिए वोटिंग 7:30 बजे से शुरू, मतदाता चुनेंगे अपना पार्षद
संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची