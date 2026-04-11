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Hindi Newsलाइफस्टाइलअक्षय तृतीया पर अपनी बिटिया के लिए बनवाएं छोटी सी चांदी की बालियां, यहां पर देखिए डिजाइन

अक्षय तृतीया पर अपनी बिटिया के लिए बनवाएं छोटी सी चांदी की बालियां, यहां पर देखिए डिजाइन

Silver Baali Designs: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में बेहद ही खास और शुभ माना जाता है. इस दिन सोना-चांदी खरीदा जाता है. आप भी अपनी बिटिया के लिए छोटी सी चांदी की बालियां बनवा सकती हैं आइए डिजाइन दिखाते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 11, 2026, 12:13 PM IST
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अक्षय तृतीया पर अपनी बिटिया के लिए बनवाएं छोटी सी चांदी की बालियां, यहां पर देखिए डिजाइन

Silver Baali Designs: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में बेहद ही खास और शुभ माना जाता है. इस दिन सोना-चांदी खरीदा जाता है. इस दिन पर आप किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं. इस दिन लोग अपने घरों में कई तरह-तरह की चीजों को लगाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी अपनी बिटिया रानी के लिए कुछ खास चीज को बनवाना चाहते हैं, तो आप छोटी सी चांदी की बालियों को बनवा सकते हैं. चांदी को आप अपने बजट के हिसाब से आप बनवा सकते हैं. आप इसको सेविंग के तौर पर भी बनवा सकते हैं. कानों में छोटी की बालियां पहनने के बाद लुक को काफी ज्यादा यूनिक और हटके बना देगा. 
 

अगर आप अपनी नन्ही बिटिया के लिए कुछ बनवाना चाहती हैं, तो आप कानों के लिए छोटी की बालियां को बनवा सकते हैं. ये पहनने के बाद उसको काफी ज्यादा पसंद आएगी. और आपके पड़ोसी भी बोलेंगे कहां से बनवाया है. आइए आपको डिजाइन दिखाते हैं.
 

 बिटिया के लिए बनवाएं छोटी सी चांदी की बालियां

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1. पर्ल चांदी की बालियां

अगर आप अपनी बिटिया रानी के लिए अक्षय तृतीया पर कुछ खास बनवाना चाहते हैं, तो आप पर्ल चांदी की बालियों को बनवा सकते हैं. छोटे-छोटे मोती को लगवाकर इसको और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं. ग्रेसफुल लुक लगेंगा.
 

2. कार्टून बालियां

अगर आपकी बिटिया छोटी है और उसके लिए कुछ खास तरह की बालियों को बनवाने की सोच रही हैं, तो आप  कार्टून स्टाइल बालियां को बनवाकर पहन सकती हैं. ये डिजाइन बच्चों के बीच काफी ज्यादा फैला हुआ है.
 

3. कर्व शेप चांदी की बाली 

आप अपनी बिटिया रानी के लिए कर्व शेप चांदी की बाली को बनवा सकते हैं. ये डिजाइन दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है और ये डिजाइन आपकी बिटिया को काफी ज्यादा पसंद आएगा.  आपको गॉर्जियस लुक भी देगी.
 

4. राउंडेड चांदी की बाली 

अगर आप कुछ हटके बिटिया के लिए बनवाना चाहती हैं, तो आप राउंडेड चांदी की बाली को बनवा सकती हैं. डेली वियर लुक को स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होगी.  आप इसको रोजाना भी पहन सकती है.
 

5. चांदी की शेप हूप बाली

बिटिया रानी के लिए आप इस तरह की चांदी की शेप हूप बाली को भी पहन सकती हैं. किसी भी खास मौके पर पहनकर अपनी खूबसूरती को इससे बढ़ा सकती हैं. इसको आप कम बजट के साथ तैयार कर सकते हैं. अक्षय तृतीया पर बनवाने के लिए एकदम बेस्ट है. 
 

(ये भी पढ़ें:  ऑफिस में डेली वियर के लिए कम बजट में बनवाएं सोने की पतली सी चेन के डिजाइन)

 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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