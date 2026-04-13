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2 हजार रुपये में बच्चों के लिए बनवाएं सिल्वर गॉड लॉकेट, देखें लेटेस्ट डिजाइन

अक्षय तृतीया के खास मौके पर आप 2000 रुपये में बच्चों के लिए चांदी के लॉकेट बनवा सकते हैं. आइए देखते हैं सिल्वर के ये लॉकेट बेहद खूबसूत लगते हैं. आपके बच्चों के ये डिजाइन जरूर पसंद आएंगे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:58 PM IST
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2 हजार रुपये में बच्चों के लिए बनवाएं सिल्वर गॉड लॉकेट, देखें लेटेस्ट डिजाइन

अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. वहीं आज के समय में सोने और चांदी की कीमत तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में आप अक्षय तृतीया पर केवल 2 हजार रुपये में बच्चे के लिए चांदी का गॉड पेंडेंट खरीद सकते हैं. सिल्वर के ये लॉकेट बेहद खूबसूत लगते हैं. चलिए देखते हैं रोजाना पहनने वाले लॉकेट के लेटेस्ट डिजाइन. 

गणेश जी पेंडेंट डिजाइन 

आप 2 हजार रुपये में गणेश जी पेंडेंट डिजाइन खरीद सकते हैं. ये सिंपल, एलिंगेट लॉकेट डेली वियर के लिए परफेक्ट हो सकता है. आप अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर इस पेंडेंट को खरीद सकते हैं. आप बच्चे के लिए भगवान गणेश जी डिजाइन का पेंडेंट डिजाइन बनवा सकती हैं. 

हनुमान जी लॉकेट 

आप अपने बेटे के लिए अक्षय तृतीया पर ये खूबसूरत हनुमान जी का लॉकेट बनवा सकते हैं. इस लॉकेट को आप आसानी से 2 हजार रुपये में बनवा सकते हैं. बेटे लिए ये लॉकेट भक्ति और शक्ति दोनों का प्रतीक होता है. हनुमान जी का लॉकेट पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. हनुमान जी की लॉकेट पहनने से बुरी आत्मओं और शत्रुओं से रक्षा करता है. 

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शिव त्रिशूल लॉकेट 

अगर आपका बेट थोड़ा  स्टाइलिश हैं. ऐसे में आप चाहती हैं कि आपका बच्चा भक्ति से जुड़ी किसी चीज का धारण करें. तो आप 2000 रुपये में अपने बेटे के लिए शिव त्रिशूल लॉकेट बनवा सकते हैं. आपके स्टाइलिश बेटे को ये लॉकेट जरूर पसंद आएगा. वहीं सिंपल चेन के साथ इस लॉकेट में बेटे को स्टाइलिश लुक मिलेगा. 

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मां लक्ष्मी का लॉकेट 

अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर आप मां लक्ष्मी डिजाइन का लॉकेट बनवा सकते हैं. मां लक्ष्मी का लॉकेट आपके बच्चों को जरूर पसंद आएगा. खासकर आप अपनी बेटी के लिए मां लक्ष्मी का लॉकेट बनवा सकती हैं.  

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ये भी पढ़ें- कलाई की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेस्ट हैं ये लेटेस्ट गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट, डिजाइन

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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